【沙中線】政府專家：15.5%鋼筋被剪短　部分位置被剔出抽樣範圍

港鐵沙中線紅磡站工程捲入醜聞，聆訊今日（27日）繼續，由政府委聘的獨立統計專家尹國聖作供。他指，東西走廊層板有15.5%的鋼筋完全沒有扭入螺絲帽，而且只有1至4個絞牙露出，明顯有被剪短。對於之前抽樣方法被質疑，他指東西走廊A區確實於抽樣範圍，但當中部分位置因沒有螺絲帽，或螺絲帽無法接觸故被剔除不抽樣。

政府委聘的獨立統計專家尹國聖今日出席沙中線聆訊作供。（黃偉倫攝）

港鐵去年底開始抽樣檢驗鋼筋接駁情況，評估結構安全，抽樣和統計方式由港大統計及精算學系系主任尹國聖設計。他表示，東西走廊及南北走廊的鋼筋接駁不及格率分別為36.4%及33.2%。至於東西走廊有帽樑（capping beam）連續牆鋼筋接駁的不及格率則為68.3%。他又指，東西走廊有8個樣本扭入長度為0，佔15.5%；當中只有1至2個，或3至4個絞牙露出，鋼筋明顯被剪短。

過往聆訊透露，東西走廊A區並未獲抽中檢驗。尹國聖回應稱，該區頂部部份位置使用連續鋼筋，沒有螺絲帽，故剔除於抽樣圍範；另外，底層部分位置的兩塊層板，被大量石屎堵塞阻擋，無法接觸該處螺絲帽，故同樣剔出抽樣範圍。他續稱，該區有兩塊層板在抽樣範圍內但並未抽中，自己亦未參與剔除層板的過程。

A區雖然未被抽樣檢驗，但推算其帽樑連續牆的鋼筋接駁不及格率約為68%。尹國聖表示，由於A區與HKC區相似，兩者的承建商亦相同，在統計學上看不到不能延伸使用HKC區數據的原因。

鐵去年底展開全面評估策略，並使用二項分佈的方法分析所檢驗的鋼筋，代表禮頓的資深大律師石永泰在聆訊中質疑分析的方法。（資料圖片）

全面評估策略使用二項分佈的方法分析（binomial distribution），即對於鋼筋的接駁情況，只會判斷為及格與否；代表禮頓的資深大律師石永泰質疑，此舉會忽略了部分接駁情況僅僅不及格的承載力。尹國聖表示，每種方法各有優劣，當時亦曾與港大團隊、港鐵討論其他方式，最終認為二項分佈是最合適、可行。他強調，自己是統計學家，至於釐定鋼筋接駁情況標準，並非其專業範圍，由工程師決定。

石永泰又問到，是否知道鋼筋扭入螺絲帽愈少，其功能逐漸下跌，以及曾否被告知需按此設計分析方法。尹國聖表示，扭入愈少效力愈細是常識，但忘記是否曾有人要求按此設計分析方法。