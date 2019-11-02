【逃犯條例】滙豐梁兆基料經濟復原力強　外資對香港制度仍有信心

反修例引起的風波持續，多間大行早前低本港的經濟預測，第四季經濟或按年收縮5%。滙豐銀行亞太區顧問梁兆基今日（2日）表示，過去多次的社會事件過後，香港的經濟復原能力迅速及強，加上外國投資者仍然對香港的法制、金融系統等有信心，故未見有流金流走的問題。 他又認為，由於經濟分配不平均以及量化寬鬆的問題，使有大群人士未能受惠於過去10年的經濟利益上，這問題將會反映在政治上。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基（中）表示，外國投資者仍然對香港的法制、金融系統等仍然有信心。（商台提供）

反修例引起的風波持續，港人消費意慾下跌，加上中美貿易戰等因素影響，營商環境前境不佳。多間大行調低全年經濟預測第四季經濟或按年收縮5%進入技術性衰退。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基，今日出席商台節目《政經星期六》指出，香港在現時的社會環境下並沒有空間討論未來的發展去向，惟他有決心在社會事件解決後，香港經濟可以復原，「因為過去沙士等事件過後，我們得知香港的復原能力很強。」



有人未能享受經濟成果 問題會反映在政治上

梁兆基表示，分配不平均和量化寬鬆屬於全球問題，有人的資產上升，但有大部分人士卻未能在過去10年享受經濟利益的成果，「這個問題會反映在政治上，所以你看到外國的人士（政治取態）不是極左便是極右。」他批評，香港政府在這個問題上的敏感度低和反應不足，又預料未來的4至5年將有另一波的量化寛鬆政策，對香港或是全球都不是好事。

雖然香港近日示威連連，但梁兆基認為事件並無影響外國投資者的信心，「他們覺得香港社會仍然理性，無出現趁火打劫等情況」，加上對香港的法制、金融系統鞏固，香港對外資而言仍是安全城市，「無見到有流金外流的情況。」