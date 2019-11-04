由大澳踩單車到北京　筏可中學騎士團為愛滋遺孤籌款成人生巔峰

「出發前一晚好興奮，幻想晚晚食宵夜、飲嘢，又估校長第一日會唔會頂唔順quit（退出）」、「40幾度高溫下踩十幾個鐘，無得玩電話，段路好枯燥、好無趣，簡直係精神折磨」、「堅持到咁多日真係好勁，係我人生巔峰了。」五個來自大澳佛教筏可紀念中學的中五男生，你一言我一語回味着，由香港踩單車到北京31日旅程的辛酸，一切彷彿昨日才發生。 「筏可騎士團」由8人組成，當中有人是資優，亦有人是過度活躍，但經過9個月訓練，於今年7月中與已屆花甲的校長惲福龍，由大澳出發踩單車跨越近3,000公里，至8月中到達北京，挑戰自己、鍛鍊毅力之餘，亦為內地愛滋遺孤籌款。

大澳佛教筏可紀念中學於2018年成立「筏可騎士團」，由校長惲福龍、體育科科主任范榮臻及五位學生，在今年暑假從香港踩單車至北京，為內地愛滋遺孤籌款及探訪遺孤。（梁鵬威攝）

由大澳踩單車往北京的壯舉，始於三年前校長忽發奇從香港跑步上北京，構想嚇怕體育老師范榮臻（范Sir），遂建議以單車代替；後來范sir在智行基金會活動，認識內地「騎士團」，雙方一拍即合，再找來數位隊員組隊包括：譚日希（阿希）、黃文杰（杰佬）、盧逸桐（肥仔）、黃家俊（馬騮仔）和蕭溍賢（蕭狗）。

自那時起，他們每朝7時回校做一小時健身練習，逢星期三放學後由東涌出發，踩至欣澳、迪士尼，每次來回共26公里，來回練4至5次。周六則會「加操」，由早上8時練習至傍晚6時，會到大埔、新娘潭等地訓練。為的是「拉近」香港與北京，相距近3,000公里的路途。

18歲的黃文杰（右）說，出發前一晚，首次在學校宿舍度過，當時大家很興奮，想象出發後可以每晚出街玩樂、食宵夜，可惜現實並非如此。（梁鵬威攝）

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為挑戰自己 5名男生陸續加入車隊

隊員包括曾失學兩年的杰佬，他去年於河南交流團，認識了一班在公路上踩單車的內地生，「嗰陣講笑話，不如兩邊組單車隊，范sir問玩唔玩，咪口快快應承咗。」杰佬更「哄騙」蕭溍賢加入，蕭回憶道：「每日踩100公里無可能啦，但佢哋成班都喺到，我都想睇下自己踩唔踩到。」

18歲的譚日希（左二）指，在湖南的路段是跌宕起伏，最擔心校長體力不支及突然殺車，發生意外。（梁鵬威攝）

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隊中唯一資優生 成隊長及「技術總監」

車隊中亦包括資優生阿希，他升中後開始反叛，曾因逃課被停課、留級，至後來才轉到筏可讀書；然而，在范sir眼中，阿希並不馬虎，而且對自己要求甚高，「預算每架單車1,000蚊都得，佢話唔得，啲車會好重、裝備唔夠，唔安全、唔啱踩公路。」至去年9月初，阿希始搜集資料、寫計劃書，一個月後找來8輛公路單車的贊助，每輛約7,000元。

阿希在車隊中亦擔當重要角色，因為只有他曾參加公路單車比賽，他更肩負隊長及「技術總監」的崗位，負責設計訓練路線，教踩車技巧，他說：「（他們）好多時問我技巧性嘅嘢，但我係憑感覺。好似Cut線前要望後邊有冇車，我已經成為習慣，過馬路就周圍望，無諗過佢哋（不懂），發生意外就會好嚴苛（對他們）。」

17歲的盧逸桐經過一年的單車訓練，體重減少約10公斤，而行程中不單肩負保護校長的重責，亦要帶上各式後備物資。（受訪者提供）

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談及當中的經歷，肥仔憶述：「我淨係踩過買餸車，對公路踩車完全零知識，係俾佢（阿希）鬧住鬧住又一日，先慢慢識。佢教我哋停車手勢，而初時我就只係識大聲叫停。」

至於身型瘦弱、過度活躍，集中力不足的馬騮仔，亦曾因不擅踩單車與死神擦身而過，范sir指，馬騮仔曾因撞到校長的單車而倒地，而同時一輛大型垃圾車從後駛來，幾乎碾過，險象環生。

31日單車之旅，途徑深圳、廣東、湖南、湖北、河南、河北一直向北到達北京。沿途風光美好，為艱辛的旅途帶來難忘回憶。（受訪者提供）

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曾受傷的還有范sir口中的「八戒」肥仔，「佢冇體能、技術，又細膽，好驚撞車。有次唔識避，直接碾過隻死烏鴉，咁就炒車斷手骨，抖咗成個月。」訪問中，肥仔似乎感覺到被談論，疑惑的眼神投向范sir，范sir笑說：「不過佢係旅途中都好辛苦，所有重物、備胎都係佢孭，又要保護校長，踩係後邊。」

范sir帶領車隊，無微不至地照顧學生及校長之餘，亦負責拍攝、醫療等事項。訪問當日，學生們首次看到范sir製作的旅途影片，驚訝不已。（梁鵬威攝）

旅途中，除了陪養患難兄弟情，亦多了一份對校長的深刻回憶，肥仔說：「佢經常突然煞車，搞到我撞埋上去，手碎骨。又會踩踩下出咗去，要嗌返佢入黎。（出發後）頭幾日，真係望住佢pat pat踩，好驚佢又踩出去，跟住學識要同佢隔2個車位，保護佢都係保護好自己！」

學校每年以不同活動鍛鍊學生毅力

整個旅程，於7月11日由已故前布政司鍾逸傑鳴槍起步揭幕，由佈滿苔蘚的小徑，至抬住單車離開大澳；其後途徑深圳、廣東、湖南、湖北、河南、河北一路向北，每朝6時出發，平均每日踩120公里，晚上8時許才到當地旅客落腳、昏睡再起行。

盛夏的湖南，天氣炎熱，公路地面溫度高達45度，車手要喝水，車也要降溫。校長近乎中暑，杰佬的背部亦被曬得留下一個個黑白印，雖然艱辛，但他說：「校長想透過活動，令我哋改變生活習慣。佢咁大年紀都踩到、同食同住、以身作則，冇理由我哋唔得。」車隊最終於8月12日衝線北京大學。

校長惲福龍表示，學校每年參加多項社區體育互動，其中踩單車和垂直跑需要鍛練的肌肉相近，亦有助培養學生的毅力、意志和團隊精神。而新鴻基地產亦贊助了筏可騎士團五名學生的北京之行旅費，期望鼓勵學生運動行善，及擴闊眼界。