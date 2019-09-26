【電競人生】從犯事到公路單車手　群育中學生：成人只期望我讀書

按入香港扶幼會許仲繩紀念學校的Facebook專頁，一堆林林總總的活動照片裡，學生Sam和Kenny都曾經出現；Sam與他鍾愛的單車領獎合照，Kenny則是化行靚妝出現在時裝比賽頒獎禮上。 群育學校過往曾遭人視為充斥壞學生的學校，Sam曾經犯事、Kenny曾經缺課，但他們當初更多時候只是想打發時間，脫離身邊成人對他們的錯誤期望。把時間用在對的地方，不一定是讀書和考試。 撰文：李慧筠 攝影：黃寶瑩、高仲明 （此為電競人生系列二之二）

群育學校過往曾遭人視為充斥壞學生的學校，Sam卻這裡獲得尊重與認可，學憧適應世界，長成自己。（黃寶瑩攝）

17歲的Sam出身單親家庭，媽媽忙工作，哥哥和姐姐也沒時間照顧他。「沒事幹就自然落街看看有什麼玩，悶嘛，沒方向感，也沒目的。」走到公園，看見朋友聚一起，埋堆就夠開心。「他們做什麼我也去做，想被認同，想做更過分的事去吸引別人，覺得自己威。」後來他跟著朋友街上作弄途人、搶劫別人電話和打架被捕。

阿媽來接，他便後悔，「她平時好夜返屋企，什麼都不知，好震驚，我見她生氣之餘也很擔心。我未見過她不開心。」生活流轉營役，家人之間的理解反而很難。「之前不明白她返工放工為了什麼，也不知她對我未來要成為怎樣的人有什麼想法。」

但那時Sam還沒有迎來浪子回頭的轉變。犯事後舊校老師針對他，「隔離班打交，捉埋我去問：『一定關你事啦』。我問點解，他說：『你自己知啦』，審犯似的。同一件事，別人記缺點，我是小過。」他於是決定轉校到許校，當時還沒聽過「群育學校」。

Kenny曾一整年沒上學，教育局缺課組卻沒有發現，像個透明的少年。世界有他沒他，依舊輪轉，無人發現。（黃寶瑩攝）

缺課的日子 豬朋狗友和衰人

同樣17歲的Kenny，其實也無法解釋初中時缺課和遊蕩街上的原因；很多時就只是無聊、沒事好做，不想上學而已。中一時，他整年沒上學，教育局缺課組也沒發現他，「邊捉到咁多個。沒興趣讀書，有時在家裡打整天機，有時出去跟不同人玩，有時打交，豬朋狗友，總之不好的人吧。」

他口中的豬朋狗友，有些只是主流教育體制容不下的人。「有個同學第一堂瞓到放學，鼻鼾扯到好似就快死。但他返工做放題，有錢的事他卻不會瞓。」

來到群育學校，Kenny加入了電競隊，不僅被老師與隊友認可，甚至坐在禮堂的中央代表學校比賽。（高仲明攝）

他由爸爸湊大，為了不讓他打機，爸爸試過關掉電箱；為了不讓他出門，用鐵鏈鎖起家門。轉變的契機，是社工跟他說的一番話。開初Kenny怕尷尬不肯說，「來來去去都是家人的事吧，你自己都會思考哪些人不應該再找。」

「初初印象，群育學校入面好多衰人啦，但其實個個都好正常。」寡言的他說話一句起兩句止，性格比同齡人淡薄。但他頗細心，轉到許校之後，留意到老師的分別，「好好多，沒那麼多廢話，肯雷你，你幾惡老師都勁溫柔。」他後來加入電競校隊，負責上路進攻，「英雄聯盟好玩的地方，就是贏了的感覺好好。」

Kenny曾因打機而爸爸拔掉電源，後來卻又因打機加入學校電競隊，主力進攻。「英雄聯盟好玩的地方，就是贏了的感覺好好。」少年說。（高仲明攝）

+ 5 + 4 + 3

「成人只期望我乖和讀書」

在他們眼中，某些成人的管束莫名其妙。「他們的管是鬧，就當同你說了話。」Kenny說。

Sam或者其他非主流學校的學生對此經歷不少。「好怕成年人不明白你就教你，好似好幫你，結果都無效。」他說：「以前沒人期望我，中一、二就是想我乖，想我上堂努力讀書，沒了。他們期望你讀書，不過不會說有什麼成果。」

Sam性格外向，現在加入學校樂隊訓練。學校是一個令他安心、快樂的地方。（黃寶瑩攝）

+ 4 + 3 + 2

在群育學校，師生溝通機會多了，讀書以外的機會也多了。Sam本來就性格外向，現在除了加入學校樂隊訓練，也有學咖啡拉花和公路單車，開始找到目標。學習裡總有期望，但期望的意義很不同，「不是說你拿不到冠軍就不要說是我教你，而是，你做得完，開心地回來就已經足夠。最重要是自己的感受。」

「一班12個人，有什麼問題老師都會清楚，可以了解到不同人需要。我覺得群育學校是在教育制度下舒服一點的環境。好多人不喜歡讀書，但如果有興趣會認真去學的。」他說：「無轉校的話，我應該是一個廢青，可能做街童？入黑社會？好多人都一樣，覺得衰過一次，底都花了，不如繼續。」

學校設有多媒體製作室、健身室，放學後學生可以按自己喜好發展興趣。這七年轉了新高中學制，也有不少許校畢業生前往台灣進修。（黃寶瑩攝）

校長：「教育不只有考試」

「一間學校開放給學生做那麼多，不容易的。」電競隊負責老師基Sir現時同時協助帶領飛鏢隊和樂隊。不過最初，校長黃仲夫對於基Sir提出辦電競隊確有猶豫。「辦教育也要考慮辦些大眾接受的活動，但再想想，如果我們運用得好可能是一個幫助。」

這一點考慮到同學本來是未能適應主流學校的學生。「我們的年青人脫了校服也是年青人，不可能脫離社會的。他們可能好動，讀書興趣、能力和動機可能差點，需要嘗試不同東西，所以學校會多點活動，他們之後也可能找到專長轉化成職業。」黃仲夫說，有些畢業生之後投入了拯溺、時裝設計、魔術和體適能等不同工作，他們也曾資助學生修讀特技演員。

許校曾經接收一些被教育局稱為有自殺傾向的學生個案，後來他們發現家人和原校都給予他許多壓力，才令他以自殺去作籌碼威脅。學生轉校一段時間後，情況改善了。「好可愛的，前日他捧住雞翼問我吃不吃。」黃仲夫笑道。（高仲明攝）

主流學校學生太多，個別照顧較困難，群育學校的老師和社工比例較高，許校最近甚至聘請了「生涯規劃輔導員，」「我當時構思不是只照顧高班，想做到一入學就跟他了解和分析，給予未來發展的意見。」

黃仲夫剛畢業後曾在當時被稱為band 5學校任教，接觸不少無法在現時教育體制下生存的學生。「以前我們說我們的學生就是別人手起刀落的學生，我們需要去照顧他們。有什麼可以給他們呢？」在群育學校任校長十年，他說：「社會是多元的，要製造多點機會給他們去嘗試。以往，他們可能就是落選的學生。教育絕對不只有考試。」

黃仲夫最初曾猶豫應否辦電競隊，但如今的他安坐觀眾席，欣賞學生比賽。（高仲明攝）

未來想點？「想探索下」

Sam透過許校接觸公路單車之後，喜歡到青山公路練習，「我喜歡看海景，青山公路好長，一條路一直踩，可以想想自己的事。」一路上他遇到許多不同的單車友，有為了喘口氣而踩單車的上班族，有「讀書讀得像隻狗」的學生，有人是中產老闆，「談多了就會問自己想點？想探索下。」他最近星期六就去學咖啡拉花和整甜品，想試做咖啡師。

至於Kenny，皮膚白晢的少年，原來喜歡看化妝教學的影片，想過去做劇場化妝。「見過香港人化到好似外國女仔，幾好睇。」他跟學校老師說想學化妝，「他們叫我去讀。」

心大心細的Sam還說，如果能繼續進修，想修讀社工，「遇過好的社工，會願意聽你意見，如果遇到類似我的青少年，但環境更差，社工會好大幫助。」不會不想重提以往經歷嗎？「不會啊，你問我有沒有後悔，沒有以前的我不會有現在的我。」