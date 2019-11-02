【11.2集會】港鐵嚴厲譴責暴徒車站出入口縱火　周日晚10時收車　

港鐵今晚（2日）10時停止服務。在今日的示威破壞行動中，港鐵稱至少三個車站的部分出入口，被暴徒投擲燃燒彈及破壞，當中中環站需要緊急疏散站內乘客及關閉。港鐵嚴厲譴責此等違法及不負責任的行為，已報警處理。 另外，港鐵稱考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，明天（3日）港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

銅鑼灣站B出入口遭人縱火。（余俊亮攝）

「暴徒」擅自將中環C出入口捲閘放下

港鐵表示，因應今日的公眾遊行和集會，公司事前與相關政府部門進行風險評估，並因應實際情況實施人流管理措施，包括關閉個別車站的部份出入口。發言人稱，在下午約5時，有暴徒破壞中環站已關閉的J3出入口的玻璃及圍板，並燃燒布料縱火；及後暴徒分別向開放中的中環站B及C出入口投擲燃燒彈和縱火，亦破壞C出入口捲閘的開關制，擅自將捲閘放下。因應這突發情況，為保障乘客及港鐵員工的安全，中環站於約6時20分起關閉，荃灣線及港島線列車不停中環站。

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港鐵表示，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善；不過考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，周日港鐵各線（機場快線除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。