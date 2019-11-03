【11.2集會】催淚彈擊中私家車留圓形凹位　司機位地氈着火薰黑

反修例風波持續，周六（2日）下午激進示威者到處堵路破壞縱火，由港島北打到旺角，深夜警方於亞皆老街及西洋菜南街放射催淚彈驅散人群，期間波及多輛停泊的車輛。 薛先生駕駛的七人私家車走避不及，最少中兩枚催淚彈，分別擊中司機位地氈及車頭，車頭留下一個圓形凹位，車內白煙濃罩，幸有途人救他離開，避過一劫。眼見車廂濃煙久久不散，顯得無奈。

義務救護員打開車門，將薛先生救出。（梁煥敏攝）

車內中催淚彈 車主由途人救出

周六晚上約11時許，旺角仍有市民聚集，部分人曾於彌敦道位置設有路障，警方趕到現場驅散人群，並發放多枚催淚彈。薛先生駕車駛到西洋菜南街及亞皆老街交界街口時，走避不及，私家車被擊中最少兩枚催淚彈，其中一枚射入車中，薛先生擔心得不能動彈，由途人救出離開車輛。

+ 2

事後薛先生顯得有點憤怒。他表示，本來他想離開旺角地區，可是被警員截停。他說，當時街上有約100名市民，警員突然大放多枚催淚彈，各人擔心得四散走避，「我見到好多發催淚彈經過人嘅頭上面飛過，我見到都嚇到，突然間就發現擊中咗自己架車。」

當時他仍留在司機位，想在是否需要離開，便發現有催淚彈與他的車輛前座擦身而過，想離開時發現司機位地氈已經被燒着，「如果我架車係郁緊，就炒梗，隔離有毒氣噴出，唔知自己死唔死得。」