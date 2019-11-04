【11.2集會】消防工會：防暴警無推撞中催淚煙消防員　僅分隔雙方

在本周六（2日）的示威衝突中，一名消防員因不滿消防車遭催淚彈射中，與在場防暴警察理論，從媒體報道的片段可見，警察疑與該名消防員發生推撞。消防處職工總會主席謝學忠今早（4日）接受港台訪問，稱他與涉事消防員了解事件後，認為外界單從片段中看到的畫面，「並非所有事都是真確」，他指當時雙方只有「言語上的口角」，警方並非「推撞」消防員，而是「分隔」對方；又指「比人圍」的感覺是只是人數上的問題，他希望雙方不要加深口角。

消防員斥警方的催淚彈射中消防車。（啤梨晚報片段截圖）

在本周六港島區的示威衝突中，有網媒及電視台拍攝到，一批防暴警推進至中環干諾道中時，一名消防員不滿消防車被催淚彈射中而下車理論，雙方有先口角，及後多名防暴警員將該名消防員推開並拉扯到旁邊；消防處及警務處隨後發表聯合聲明，澄清是言語誤會，事件已解決。

消防處職工總會主席謝學忠接受港台節目《千禧年代》訪問，稱他與涉事消防員了解及多次觀看有關片段後，認為外界單從片段中看到的畫面，「並非所有事都是真確」。謝學忠表示，當時有一隊防暴警員在消防車旁邊經過，同事便下車向警察反映，消防車被催淚彈射中，「講完後，雙方可能言語上有些誤會，就發生場面好似同事比一部分警員包圍，而媒體一邊撤退就一邊說我同事被警察部同事毆打」。

↓↓消防員與防暴警爭論過程↓↓

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謝學忠認為，片段中並非所有事情都是真確。他說，消防員並非甫下車就與警察有推撞和肢體接觸，當時有警察同事已向同事表明「師傅唔好意思」，只不過在溝通期間，有防暴警察認為消防同事言辭不禮貌，之後雙方發生「言語上的口角」，有同事希望把雙方分隔開，「而個分隔動作從畫面上見到，好似雙方在推撞」，他澄清當時同事只是希望分隔雙方，不要加深口角情況。

消防「被人圍」是錯覺

被問到片段看到該名消防懷疑被警員包圍，謝學忠認為，「比人圍」的感覺是只是人數上的問題，因為當時有10多名防暴警員，但只有一名消防員，故產生十多人圍住一個人的感覺。

謝學忠稱，該名消防同事也同意這個說法，希望外界不要再渲染事件，讓事情告一段落。