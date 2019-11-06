【逃犯條例】投訴遭警性暴力對待中大生吳傲雪　非法集結踢保成功

中大校長段崇智上月與學生會面，會上公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待的女學生吳傲雪（Sonia，S小姐），今日（6日）到葵涌警署報到，現場有約多名市民在警署外守候。她表示，會與一批在8.31事件被捕人士「踢保」，逾一小時後，吳傲雪步出警署向傳媒表示成功「踢保」，並就收到恐嚇信及滋擾訊息報案，現由刑事調查隊跟進。

吳傲雪6日於葵涌警署成功「踢保」。（余俊亮攝）

吳傲雪表示，自己涉及一宗於8月31日在太子站3至4號月台非法集結罪被捕，今日在葵涌警署已成功「踢保」。吳傲雪稱，據她所知8.31事件被捕人士成功「踢保」的個案達雙位數，當中有人本來涉及1項罪行，在保釋期間被加控至涉嫌7項罪行的被捕人士亦成功「踢保」。吳傲雪表示，「踢保」成功個案反映警方濫捕，她形容是營造「白色恐怖」，她呼籲被捕人士亦盡快聯絡律師商討「踢保」。

另外，吳傲雪表示，除了申請「踢保」，亦已就10月10日起收到恐嚇信及滋擾訊息，正式向警方報案，現由刑事調查隊跟進，吳傲雪指，自昨晚仍收到來歷不明的短訊，侮辱她是性工作者、蕩婦等，並聲言會「又扑又打」其父母。

葵涌警署嚴防拉封鎖線

吳傲雪並指，早上在社交平台上載了一封致特首林鄭月娥的公開信，重申現行機制失效，不信任監警會及警察投訴課，促盡快成立獨立調查委員會。在吳傲雪報到期間，葵涌警署門口往報警室的行人道路拉起封鎖線，由警員把守，亦有警車在路旁戒備。

吳傲雪早前公開表示，9月1日被扣留於葵涌警署期間，一名女警不夠力為她雙手扣上白色索帶，雖然現場還有其他女警，惟該女警仍向男警求助，而提供協助的男警扣索帶時，無故大力拍打她胸部。

吳傲雪表示，當時被嚇到腦海一片空白，並後退兩步，惟而因該名男警的委任證反轉，故不知其編號，謹記得其樣貌。吳傲雪稱會保留追究權利。