【逃犯條例】中大女生吳傲雪控訴遭警性暴力　警︰未能成功聯絡

控訴在被捕期間遭受警員性暴力的中大女學生吳傲雪，於早前與中大校長段崇智會面中脫下口罩公開經歷。段崇智今日（18日）的公開信中提到，理解她正面對很大的心理壓力，而她在公開場合或訪問中的描述已相當的細節，促投訴警察課展調查。 警方今日指，曾多次聯絡該女同學，惟至今未能成功聯絡，亦未收到回覆；早前曾政函中大學生事務處及校長段崇智，希望他們能協助尋求事主挺身而出協助調查。 吳傲雪將於今日下午6時半在記者會上，回應校長段崇智的公開信及向各大院校校長作出呼籲，以及交代近日情況及跟進行動。

警察公共關係科署理總警司江永祥今日在記者會上回應指，他看完段校長的信後，認為連基本資料都無。（余睿菁攝）

江Sir：盼事主挺身而出還各方公道

就吳傲雪的控訴，警察公共關係科署理總警司江永祥表示，於校長與學生的溝通會後，警方曾多次嘗試聯絡該名女生，但未能成功及未收到其回覆。

江永祥指，即使警方有基本資料作跟進，惟女事主口供亦非常重要，留意到女事主曾向傳媒表示不願協助警方處理，亦有報道指她正考慮，呼籲女事主盡快聯絡警方，到警署提供資料。

江永祥指，警方早前曾政函中大學生事務處及中大校長段崇智，希望他們能協助尋求事主挺身而出協助調查事件，「還各方公道」。

段崇智今日（18日）的公開信中提到，理解她正面對很大的心理壓力，而她在公開場合或訪問中的描述已相當的細節，促投訴警察課展調查，並由監警會監察，並強烈呼籲各方停止對任何人作出恐嚇或騷擾行為，甚或阻嚇受害人求助。

吳傲雪早前公開陳述自己被捕期間遭受性暴力，包括稱在9月1日早上於葵涌警署遭一名男警拍打胸部；如廁時曾遭兩名女警望向其性器官；女警搜身時未經同意揭起其上衣至肚臍位，現場有多名男警等。