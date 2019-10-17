【大灣區】公務員局不評論員佐級協會尋求折扣團購「肇慶香港城」

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建於大灣區的「肇慶香港城」，料明年落成，兩會與雅居樂積極磋商以「兩會團購概念」爭取「最優惠價格」。其中雅居樂集團回覆《香港01》表示，項目銷售對象是各階層人士，當中包括但不限於香港退休公務員，如消防救護人員、警務處、海關等，以及其他合資格的公務員，細節有待進一步協商。 公務員事務局亦回覆《香港01》表示不評論個別個案。 發言人表示，《接受利益（行政長官許可）公告》列明公務員以私人身份可接受的利益，前題是有關折扣不止提供予公務員，而當事人與有關商人或公司並無公事往來；若折扣是提供予工會或同樂會成員，則必須其他組織會員都可按照同等條件享有折扣，這才毋須申請。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」；林志偉表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。（資料圖片）

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，構建鄰近肇慶東站建「肇慶香港城」，第一期預計明年落成；林志偉更表示將以兩會團購概念，向雅居樂集團爭取「最優惠價格」。雅居樂集團則表示，「肇慶香港城」銷售對象則為各階層人士，當中包括但不限於香港退休公務員，如消防救護人員、警務處、海關、入境事務處及其他合資格的公務員。

公務員事務局回覆《香港01》表示，《防止賄賂條例》第3條訂明任何人員，包括政府受薪公務員，未得行政長官一般或特別許可不能索取或接受任何利益；而行政長官就執行有關條例頒布了《接受利益（行政長官許可）公告》，詳細訂明公務員以私人身份可接受的利益。

兩情況下接受折扣優惠 可毋須事先申請

發言人表示，根據相關《公告》，公務員接受折扣優惠，有兩情況毋須尋求批准，但必須與有關商人或公司並無公事往來。

一般而言，如公務員以私人身份索取或接受商人或公司提供折扣，而該折扣並非只提供予公務員，而是其他人都可按同等條件享有，以及該公務員與有關商人或公司並無公事往來，可獲一般許可接受有關折扣，否則需要向相關部門首長申請特別許可。

如公務員以員工協會或同樂會成員身份，索取或接受商人或公司提供的折扣，同樣必須是其他組織成員也可按照同等條件享有折扣，而該公務員與有關商人或公司並無公事往來，才毋須申請特別許可。