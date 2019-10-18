【肇慶香港城】員佐級協會、華員會團購買樓　警：不作評論

香港警察員佐級協會聯同香港政府華員會與雅居樂集團，擬於內地肇慶近肇慶東站位置建構一個具「港式生活」特式的「肇慶香港城」，有內地房產發展商與兩協會商討，以團購的方式讓人士購買樓房。警方今日（18日）在記者會承認，初步知道員佐級協會及華員會與發展商商討，但有關細節未完全落實，不作評論。

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，警方管理層不知悉有關項目，但初步知道員佐級協會及華員會與發展商循有關方向商討，但細節完全未有落實，警方不作評論。

江又指，警員接受利益方面，需要遵守防止賄賂條例、接受利益行政長官許可通告及公務員事務規則等規管，警方會與協會保持聯繫，確保協會及警員遵守有關條例。

「肇慶香港城」對象退休及現職公務員

「肇慶香港城」計劃起初的銷售對象僅限退休的香港公務員，經研究後擴展至包括現職在內的港府公務員均能參與。除購買條件有所限制外，據悉相關單位的轉售等相關事項亦將設有限制，例如不可轉售予非香港公務員人士。

據了解，「肇慶香港城」的建築圖則尚未定案，預計每個單位大小約為80至100平方米，叫價60萬港元，惟實際價格仍有待公佈。至於「香港城」的相關配套，例如醫療及教育配套，據悉仍處於商議階段，暫未確定相關服務將由什麼機構提供。交通配套方向，據悉相關人士正與多個出入境關口商議，爭取延長開放時間以便通關。消息人士又指，香港警察員佐級協會自向會員發出信件後，已接獲多名會員就團購事宜作出查詢。