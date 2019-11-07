中大畢業禮突「腰斬」　2014年雨傘運動後屢遇靜默示威未中斷

香港中文大學今（7日）舉行畢業典禮，有學生在畢業禮前發起遊行，聲援被捕學生。典禮原定早上10時開始，舉行一小時。播放國歌時，有畢業生戴上口罩、背向主禮台高叫口號，及高舉標語。 段崇智致辭時，寄語學生踏入社會是人生的重要時刻，要學會互相尊重及理解。台下有學生拍掌歡呼，其後進行學位頒發，不少學生繼續高舉標語，未有高叫口號，有家長及畢業生形容現場氣氛平靜。但畢業禮進行約半小時，校方突然宣佈因有特別情況，典禮提早結束，未有完成畢業生分享及頒發研究獎等流程。 翻查資料，過往中大畢業典禮上，亦有應屆畢業生作靜默抗議行為，冀喚起社會關注時事議題，但未有出現中途「腰斬」。其中2014年，有畢業生於播放國歌時舉起黃傘，未有被阻止，時任校長沈祖堯指，尊重學生表達意見自由，頒授過程未受影響，學生亦都尊重他人。

中大校長段崇智致辭時，寄語畢業生學會尊重和理解。其後典禮進行不足半小時，司儀宣佈提早結束典禮。（張浩維攝）

中大今（7日）舉行畢業典禮，有學生發起於聲援被捕學生的遊行，早上9時於港鐵大學站集合，並遊行至校內百萬大道烽火台。有參與遊行的畢業生戴上黑色口罩、「V煞」面具及高舉標語，沿途高叫口號。

至9時半許，遊行隊伍到達百萬大道烽火台，繼續高叫口號及唱出《願榮光歸香港》。期間有自稱中大內地生，手持利刀指向站立烽火台前學生，並唱起中國國歌。該內地生稱「亮刀」以防被人攻擊，但現場未有遊行學生理會他，繼續在烽火台上叫口號。

有自稱是中大內地學生，在畢業生舉行遊行期間，持利刀指向在場者，並唱中國國歌，隨後被保安帶走。（張浩維攝）

畢業典禮於10時舉行，段崇智及一眾嘉賓近10時半才進入典禮場地，在場畢業生紛紛站立，並舉起標語。至播放國歌時，學生集體背向主禮台，高叫口號及揮動旗幟，亦有新聞與傳播學院的應屆畢業生在畢業袍外，穿上反光背心，抗議警方連月來妨礙採訪的行為。播完國歌，學生陸續轉身面向主禮台並就座。

其後段崇智以英文致辭時，台下學生鼓掌歡呼。他說放棄了原本準備的講稿，想和學生說「心底話」，指學生踏入社會後，是人生的重要時刻，並希望學生銘記三件事，包括學會互相尊重和理解、人生是不斷成長勿被一時失敗而擊倒、及快樂是成功的條例。

播放國歌時，學生集體背向主禮台，高叫口號。新聞與傳播學院的應屆畢業生則在畢業袍外，穿上反光背心，抗議警方連月來妨礙採訪的行為。（張浩維攝）

致辭完畢，段崇智進行學位頒授儀式。但不足半小時、近11時許，校方突然宣布，因出現特別情況，典禮提早結束。而現場所見，當時未有學生示威而打斷典禮。段崇智由保安護送下離場，期間有向畢業生打招呼，惟未有回應為何提早結束，及是否支持學生行為。

校方：不同意見人士表達意見發生口角 中止典禮

隨後校方回應指，由於今天校園出現特殊情況，有不同意見人士在表達意見時發生口角，校園被大量塗鴉，以及典禮進行期間受騷擾，因此大學在頒發所有學位後，決定即時中止典禮。所有學院的學生畢業程序已完成。

有在場的家長及畢業生對典禮突然被「腰斬」感到不解。

2016年的中大畢業典禮，有畢業生在典禮上示威，不滿人大釋法及特首梁振英撕裂社會。（資料圖片 / 李澤彤攝）

社會運動中，大學生往往走在抗爭最前線。近期的反修例風波中，被外界戲稱為「暴大」的中文大學，其學生向來積極參與社會運動。近年多次在畢業禮上均出現示威場面，如2014年佔領運動期間，中大學生會於當年的畢業禮前，向出席的畢業生派發逾百把黃傘，近50名畢業生在典禮環節撐起黃色雨傘，以示對真普選的訴求，時任校長沈祖堯當時接受訪問時表示尊重學生表達意見自由，強調頒授過程順利，學生做得「相當不錯」。

不過，兩年後、2016年的畢業禮上，有數十名社會學院畢業生在國歌起奏時，舉起印上反「釋」字的紙牌，不滿中央就《基本法》104條主動釋法。當時部分在場學生拍掌叫好，過程中未有引起混亂，典禮亦順利舉行。但典禮結束後，時任校長沈祖堯受訪時卻表示，畢業禮是莊嚴和隆重的場合，認為示威行動並不適當，對此感到遺憾。

至去年的畢業禮期間，兩度有學生舉起橫額示威，當中包括抗議國歌法、廿三條，以及稱要聲援政治犯。當時文化研究系畢業生、學生會前會長王澄烽指，冀以行動捍衛言論自由，希望同學繼續敢於發聲，又邀請所有畢業生站立為香港默哀一分鐘。即使學生亦有高叫口號，典禮程序未有受影響，校長段崇智當時致辭更勉勵同學勿忘入學時的夢想和初衷。