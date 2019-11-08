加入Uber Flash月入增達兩成　的士司機：業界怕牌價跌先反對

網約車平台Uber攻港多年仍被法規問題纏綿，今年初推出「Uber Flash」，冀推出網召的士服務殺出一條血路，但有車行臨陣縮沙令大計受阻。 不過仍有的士司機「冒險」加入，參與計劃的David接受《香港01》專訪，稱加入「Uber Flash」近半年，收入相比以前增加一至兩成，加上近期市況較差，確實能幫補不少。David感謝其車主「開明」，更笑言：「業界反對都係因為怕牌價跌啫！」

「Uber Flash」的士司機David至今加入計劃近半年，透露收入較以前增加一至兩成。（高仲明攝）

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原訂參與車行突「縮沙」 個別司機加入

Uber原訂與的士車行「天誠汽車集團有限公司」合作，共同推出召喚的士服務，但其後車行突然「縮沙」令合作最終告吹，Uber當時多次強調仍有個別的士司機參與「Uber Flash」計劃。

參加計劃的David，自八年前擔任兼職的士司機，2015年起更辭掉原本工作轉為全職的士司機，問及他為何有此抉擇，他簡單回答：「做的士司機自由啲。」

對於近年的士業服務質素為人詬病，David認為倘業界能還原基本步，不拒載及不濫收車資已經足夠。（高仲明攝）

指加入前要同同行搶單 加入後等派單

隨着Uber Flash今年3月推出後，David決定加入計劃，源於Uber能夠提供穩定客源，讓他能專心一意駕車。「以前試過係車頭放兩、三部手機，成日睇住的士App搵Order（訂單）揸車會比較分心，加上同行競爭好大要搶單。宜家唔需要特別搵客，停喺到Uber就會派單畀我做，收入相較以前每月增加一至兩成。」

除了有穩定客源，David續指的士加入Uber有一定優勢，「好多時係中環接到客人Call車去落馬洲，私家車去唔到但的士可以，所以的士同Uber合作絕對有好處。」

Uber今年3月推出「Uber Flash」召喚的士服務，現時透過Uber應用程式輸入目的地並點選Flash，有機會成功召喚的士。（高仲明攝）

加入Flash須獲車主授權 並簽署同意書

Uber宣布推出「Uber Flash」時遭的士業界反對，並到北角海關總部舉報，投訴Uber涉嫌違反商品條例，要求當局徹查事件。反對團體佔本港的士團體數目逾七成，有個別團體更堅稱「與Uber無合作空間」。

David不是的士車主，倘加入Flash計劃必須得到車主同意並簽妥一份同意書。但David透露，其車主十分開明，「佢明白係幫助搵生意，係車主角度認為你地搵到食、交到租最重要，所以一提出佢就立即同意。」

David笑說：「其實坊間好多的士App都係八五折，呢啲更加係明目張膽犯法啦，佢哋反對Uber只係因為怕牌價會跌啫！」

提升的士服務質素：做返基本嘢就夠

近年的士業服務質素為人詬病，拒載及濫收車資情況屢見不鮮。作為的士業界的其中一員，David直言：「唔使做好啲，唔好做差做返基本嘢，唔好拒載、兜路同濫收車資就夠。」待客之道，旨在大家互相尊重，David認為過去不少個案與客人爭執，全因雙方都不客氣。

David說，做司機除為三餐糊口亦遇到不少有趣經歷：「有次係蘭桂坊接左客，個女仔同男朋友嗌交，上車喊到收唔到聲、又飲醉咗，最後唯有去到佢屋企門口，幫佢㩒門鐘請佢屋企人接返屋企。」