【科大畢業禮】學生衝上台表態　科大：譴責滋擾行為　將進行調查

香港科技大學今日（7日）的畢業禮上，有學生衝上主禮台揮動「光復香港時代革命」旗幟，亦有人高叫口號聲援日前受傷、至今仍然危殆的周同學。 科大校方晚上稱，對畢業禮上出現的滋擾行為感到失望，並予以譴責。校方形容畢業禮「莊嚴而隆重」，不應受干擾，校方表明就將事件進行調查再決定會否有跟進行動。

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科大今日舉行畢業禮，台上台下均有不同抗爭行為，有畢業生上台後，對史維高叫「希望在於人民 改變始放抗爭」，亦有畢業生戴着黑色口罩上台。場外有科大學生舉標語，間中有叫口號，氣氛和平。日前一名科大學生於將軍澳一個停車場從高處墮下，至今仍重傷危殆，有學生衝上畢業禮主禮台，高舉聲援危殆同學的標語，並大叫「周同學加油」的口號。典禮結束後，有學生在校內遊行，並在牆上貼文宣和噴標語。

香港科技大學回覆傳媒查詢時，對今天畢業禮上出現的滋擾行為感到失望，並予以譴責。大學一直強調，同學於享有言論及表達意見自由的同時，應尊重他人的權利。科大指，畢業典禮是一個莊嚴而隆重的場合，對畢業生及其參與的家人和朋友而言，皆是一個歡欣及值得紀念的時刻，不應受到干擾。聲明又提到，校園各處被塗污及張貼單張，亦大大增加了前線清潔員工的負擔。

科大透露，將會就今日事件進行調查，以決定是否作出跟進行動。

科大校長史維周三（6日）下午5時與學生舉行公開會面，討論在將軍澳尚德廣場停車場墮下的周梓樂事宜。史維答應學生要求，一同觀看周同學墮樓當晚的新聞影片。之後一名內地生離開時推倒一名本地生，內地生被包圍，被打數拳額頭流血，衝突中亦有人倒地。］

校方今日表示，現正就事件搜集相關資料，經調查後會決定是否要交學生紀律委員會進行聆訊。