【逃犯條例】「華記正能量」楊官華疑新加坡違法辦政治聚會遭扣查

華記茶餐廳老闆、Facebook「華記正能量」專頁版主楊官華多次在社交平台發布評論短片，批評反修例的示威活動，他最近被傳因在新加坡舉辦有關本港議題的政治聚會而而觸犯當地法例。 新加坡警方今天（7日）在Facebook專頁指，警方在上月11日注意到一名港人Alex Yeung疑舉辦一個聚會，讓人分享對香港示威活動的看法。警方目前已扣押了Alex Yeung的護照，而當事人也正協助警方調查。新加坡警方強調，不會准許對任何與其他國家政治事件有關的集會，如無得到警方批准，會違反《公共秩序法案》，提醒訪客要遵守當地法律。 翻查資料，楊官華洋名為Alex，他在上月11日，也在其Facebook專頁中提到一個在新加坡舉辦的聚會。

新加坡警方稱是協助調查 並非拘捕或羈押

新加坡警方在Facebook專頁發出聲明，指在上月11日注意到一名港人Alex Yeung疑舉辦一個聚會，讓人分享對香港示威活動的看法，該聚會本在一間酒吧舉行，但其後轉移到一個公共空間舉辦。

新加坡警方目前已扣押了Alex Yeung的護照，而當事人也正協助警方調查，但他並非被警方拘捕或羈押，他仍可自由在新加坡活動。

新加坡警方又提醒，公眾在新加坡舉辦公眾集會或參與公眾集會，如無得到警方批准，是非法行為，會違反《公共秩序法案》。警方補充，不會對任何與其他國家政治事件有關的集會批出許可，提醒訪客要遵守當地法律。

楊官華稱他不會找中國駐新加坡領事館幫忙，呼籲大家也不要把事情政治化。（楊官華facebook專頁圖片）

楊官華FB發文回應：被人誣告及設局陷害

楊官華於10月11日在其Facebook專頁中提到一個在新加坡舉辦的聚會，聲稱是一個閒聊的聚會，其舉辦地點與新加坡警方列明的相同。其後他在本周二（4日）在專頁發帖文，指自己在10月10至12日到訪新加坡，其實是為了尋找生意商機，結果卻因11日出席一個聚會時，與人拍照，並被人誣告及設局陷害，干犯了擾亂公眾秩序罪，令他當天被警方扣押了護照。他強調自己不懂政治，現卻因政治而有機會面臨數年的牢獄之災。

他又在本周三（5日）於專頁上指，事件與新加坡政府及中國政府無關，而是因他而起，他願意承受任何責任，也不願意兩國傷感情，因此他不會找中國領事館幫忙，呼籲大家也不要把事情政治化。

新加坡警方今天發出聲明後，其專頁也張貼一份聲明，聲明由一間新加坡律師行發出，指鑑於正在進行中的警方調查，楊官華無法對10月11日發生的事情作出任何更多評論，楊官華正在全力配合警方調查，市面上一些假網站謠言，流言蜚語並不是出自楊官華或代表他的立場。

代表楊官華先生的媒體聲明： 我們謹代表楊官華先生做出以下聲明：鑑於正在進行中的警方調查，我們的客戶楊官華先生無法對2019年10月11日發生的事情作出任何更多評論。楊先生正在全力配合警方調查，市面上一些假網站謠言，流言蜚語並不是出自本客戶楊官華或代表他的立場，並對所有關心的朋友表示感激。特此聲明！ 新加坡一間律師行代發楊官華聲明

今天新加坡警方發出聲明後，楊官華專頁也張貼一份聲明。（楊官華facebook專頁圖片）

雖然楊官華否認10月11日的聚會與政治有關，不過，根據他當天在其專頁上的帖文指，該聚會「歡迎居住在新加坡的朋友發表一下意見，對於目前香港的暴動事件睇法。」而連登討論區也有人上載當日活動片，指他有在聚會上討論香港局勢。