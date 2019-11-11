【11.11三罷】各區衝突釀50傷　最小11歲　中槍男及「火人」危殆

網民發起今日「11.11黎明行動」，由早上各區設置路障堵路、焚燒雜物，到防暴警開槍射中一名少年，以及示威者與異見人士「私了」，衝突愈演愈烈。截至下午2時，醫管局證實共有49人受傷，傷者年齡由11歲至61歲不等，此外，馬鞍山一名男子在天橋上疑與在場人士爭執，被淋潑易燃液體並燒成火人，目前留醫，情況危殆。

傷者分送十間醫院

醫管局表示，截至下午2時，各區共有49人傷，傷者年齡由11歲至61歲不等，東區醫院一人危殆，兩男兩女情況穩定，一名男子已出院；沙田威爾斯醫院兩男情況嚴重；廣華醫院一名女子情況嚴重，兩名男子情況穩定，一名女子已出院；大埔那打素醫院一名男子情況穩定，三名男子已出院；瑪嘉烈醫院四名男子及兩名女子情況穩定，三男一女已出院；北區醫院三男一女情況穩定，一男一女暫未知情況；伊利沙伯醫院共接收三男一女，情況穩定；律敦治醫院一名男子已出院；天水圍醫院一名男子情況嚴重，一名男子情況穩定，一名男子已出院；聯合醫院則有四男兩女情況穩定，兩男一女已出院。此外，下午2時30分，馬鞍山被火焚燒的男子亦證實情況危殆。

現場消息指，警方亦曾在現場施發布袋彈，一名示威者中彈。 早上7時30分，大批示威者與防暴警在西灣河發生衝突，現場傳出三下槍聲，有傳媒拍攝到一名交通警員開了三槍，擊中兩名身穿黑衣的示威者，其中一名受傷男子被送往東區醫院搶救，需接受手術，據悉他腹部中槍，右邊腎臟及肝臟撕裂，正進行剖腹手術，需要切除右半邊肝及右邊腎，情況危殆。 交通警駕電單車駛向示威者 兩人受傷 今早7時許，逾半百示威者在葵芳站D出口組成人鏈，呼籲市民響應三罷，有途經人士斥罵示威者，此外，一名中年男子離開葵芳港鐵站時，被指打學生，其後被在場人士「私了」，口部受傷流血。至8時許，有示威者在新都會廣場對出公路堵路，以雜物築成路障，有示威者與數名交通警發生口角，突然有一名交通警駕駛電單車向前，駛向示威者及記者，一人即時倒地，抱著雙腳，有在場急救員指二人受傷。

一名中年男子在馬鞍山海栢花園往圖書館方向天橋上與人爭執，其後突然有黑衣人向他淋潑易燃液體及點火，他頓成火人，送院搶救。 （網上圖片） 警理大校園內發射催淚彈 至上午7時50分，有示威者在香港理工大學西九龍校園一帶，以磚塊、垃圾桶及路牌等設置路障，及後有防暴警員一度進入理大範圍，舉起橙旗及胡椒彈槍，多名黑衣人在校園內以雜物及鐵欄等設置路障，防暴警在大學範圍內施放至少兩枚催淚彈，現場消息指，警方亦曾在現場施發布袋彈，一名示威者中彈，經急救員檢查治理後，相信並無大礙。 下午近1時，一名中年男子在馬鞍山海栢花園往圖書館方向天橋上，與其他在場人士爭執及拉扯，男子聲稱被人揮拳，頭部流血，其後突然有黑衣人向他淋潑易燃液體及點火，他頓成火人，被送往威爾斯醫院深切治療部治理，目前情況危殆。

西灣河一名少年腹部中槍，滿身鮮血，送院搶救，目前情況危殆。（莊恭南攝）