【年宵花市2020】商戶憂突然取消不投檔　市民批「無法好好過年」

反修例風波持續，食環署昨日（8日）指，考慮到目前社會情況，明年全港15個農曆年宵市場將不設乾貨攤位，即只有濕貨攤集中賣年花，更明言不排除在攤位競投成交後，基於公共安全或其他理由而暫停或取消年宵市場。 有經營十多年維園年宵的濕檔檔主致電商台電台節目《在晴朗的一天出發》直言，政府過往一直沒表態令大家覺得「有得傾」，擔心年宵突然取消招致損失，將不會參與競投；另有花商估計家庭客及年輕客將大減，致年宵客源少兩至三成。 有市民形容逛年宵是傳統活動，對政府決定取消乾貨感不滿，「行花市不只是想買花，而是想享受一下氣氛」，批評政府令市民無法「好好過一個年」。

食環署公布，2020年宵將不設乾貨檔。有濕貨檔主擔心政府突然取消年宵會招致損失，決定不競投攤檔。相中人與報導內容無關。（資料圖片）

已在維園年宵開濕檔十多年的李小姐直言，擔心政府突然取消年宵會令年貨囤積，故將不會考慮競投攤檔。她指，反修例運動由六月至今，目前仍未見有解決跡象，「大家有得傾，都話一月可能有希望」。她又稱，若臨時取消年宵，即使場租可退，已取的年花亦難以處理：「租金是銀碼、貨都是銀碼，做不成生意，批貨怎處理？」

市民：行花市不只是想買花 而是想享受氣氛

有女聽眾認為，行花市是傳統活動，對政府是次決定取消乾貨感到生氣：「很多地方都可以買花，可以訂或者幫襯花農......行花市不只是想買花，而是想享受一下氣氛，想好好過一個年......想感受氣氛都不可以？」



她憶述自己早前與小朋友在公園吃雪糕時，未有見到衝擊或縱火等情況，「當時是很平靜，無衝擊、無縱火」，惟警方卻施放催淚彈，幸得黑衣人提醒，她才能及時離開。她直言，現在「自己感覺是出街見不到警察是很安全，黑衣人（行為）是有針對性，行在他們旁邊都不會驚。」

年宵是港人傳統慶祝農曆新年的活動之一，不少市民都會「一家大細」地參與。（資料圖片）

花商料家庭及年輕客會大減 料年宵客會少兩、三成



花墟商戶賴先生形容，年宵是合家歡活動，估計沒乾貨攤檔者後，「一家大細」及年輕人客源將會減少，亦會有不少人選擇外出旅行，減少出席公眾場合，估計年宵人潮會減兩至三成人。

支聯會李卓人：年宵必有諷刺時弊產品 政府欲杜絕討論政治

支聯會過去多年均有在維園年宵攤檔，支聯會秘書李卓人質疑政府取消乾貨檔，是希望杜絕港人討論政治的機會、封殺政治信息的傳遞：「香港大氣氛都對政府不滿，年宵必定有諷刺時弊的產品，今年更加是有最多題材的一年，市民亦可以宣洩情緒，但政府是不想給香港人聚集一起講政治，遊行無，年宵都無。」

他直言，過往每年年宵籌款金額可高達30至40萬元，或考慮競投濕貨檔賣「自由花」，並研究將檔位內部佈置成展館。坊間醞釀發起「黃色經濟年宵」，李稱，維園人流多、易接觸港人，仍是支聯會年宵的首選。

區諾軒：禁大型活動隨時令氣氛更壓抑 應由政黨帶頭承諾不生事



而立法會民政事務委員會副主席區諾軒亦在港台節目中批評，食環署只准競投濕貨及食物攤檔，令年宵變得不再是年宵，預計人流會大減，他認為，政府部門可以安全理由取消大型活動，但質疑「政府要驚到幾時？」，「即使社會存在不少矛盾，亦應舉辦公眾活動讓市民有些『細藝』，否則氣氛只會更壓抑。」

區諾軒又指，不同政黨在維園內擺攤位的確有潛在風險，以往亦發生不同政見人士到某些攤檔「踩場」的情況。但此類「踩場」行為不被社會接受，亦會受懲處，建議各方考慮約法三章，由政治輿論領袖和議員等帶動風向，承諾不在某些場合生事，才是社會處理公眾活動的出路，否則只因風險問題，而不把公眾利益和願望先行，並非好的出路。



乾貨檔主：憂客少、被縱火 理解政府決定



另有自1997年已在年宵賣玩具、模型等乾貨的檔主指，擔心有人「搞破壞」、縱火，理解食環署的決定。他解釋，攤檔多由帳蓬、竹枝等易燃物料建成，若遇到縱火將牽連甚廣，直言即使食環署沒取消乾貨檔，亦不會競投。他指，過往不少外國遊客會在早上逛維園年宵，惟目前遊客大減，故客源亦有所影響，又認為近年愈來愈多政黨參與年宵，試過被夾在泛民及建制的攤檔中間，深受影響：「維園市場是太政治性，愈來愈難做。」