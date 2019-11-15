【逃犯條例】中大段崇智促外人即時離開校園　否則尋求政府協助

反修例示威不斷，中文大學成為其中一個警民衝突的重要點，本周二（12日）黑衣示威者在校內與警方展開激烈衝突，黑衣人投擲汽油彈，警方施以催淚彈還擊，又召來水炮車射藍色水。在警方當晚撤離2號橋後，黑衣人向橋下的吐露港公路投擲雜物，由當晚起被堵塞，至今日（15日）中午後才重開南北行各一線；東鐵路軌仍未解封。中大校園被示威者佔領，出入需出示學校證件。 校長段崇智今日發出公開信，指目前校內大多人並非中大生，校內出現縱火、校巴被盜用、校內建築被毀或佔據，甚至有人從校外運物資入大學製造汽油彈等情況。他指昨日起進出大學者更要被蒙面示威者搜查及出示身份證明，形容中大已被蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。中大校方在評估風險後，決定提前終止學期，並盡力協助校內員生離開校園，同時要求所有外來人士即時離開中大，否則會尋求相關政府部門協助。 而中大校方其後補充，並無要求警方清場，只是考慮到校園緊急狀況及安全隱憂，故呼籲仍留校的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序。

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段崇智強烈譴責向吐露港公路投擲雜物

段崇智形容，周一（11日）從大學連接科學園出入口附近的二號天橋，向吐露港公路投擲雜物，意圖堵路的行為不負責任、危害人命，予以強烈譴責；並稱據其了解，警方當天駐守天橋是防止再有人向路面投擲雜物，確保駕駛人士及市民安全，又指二號橋雖在中大內，惟地契上指明該橋屬政府用地，政府當局有權通行。

段崇智指，他翌日曾到現場協調，希望警方及示威者能達協議，惟警方要求示威者不再從橋上拋下雜物便退出的建議，不被示威者接納，隨後雙方再次爆發激烈衝突。警方最終依據大學建議撤離校園，惟二號橋再被示威者佔據，可直接通往二號橋的大學東面出入口更被封鎖。段崇智強烈譴責蒙面示威者周三（13日）繼續從二號橋投擲雜物，致吐露港公路須繼續全面封閉，並對數以十萬計的市民及道路使用者造成嚴重不便致歉。

↓↓中大近日衝突情況↓↓

段崇智（中）周二到場勸說時，因警方及示威者突然展開衝突，無裝下中了催淚煙。（資料圖片）

有人大量製造汽油彈 實驗室易燃品被盜

段稱，過去數天有為數過千的蒙面人士因網上號召來到中大，他相信大多並非中大生，形容場面極度混亂。校內亦發生縱火、掘起大量磚塊、大學校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據等違法行為，甚至有人從校外運輸物資入大學以大量製造汽油彈，就連大學實驗室內部分危險品及易燃品亦被盜去。段認為，這些物品可被用作製作爆炸品，對人身造成嚴重傷害，重申對大學被利用作違法行為的場所，以及對公眾安全構成嚴重威脅感極度遺憾，又透露校園遭大規模破壞，估計復修需時以月計。

他又說，周三起大學主要出入口被蒙面示威者佔據，校園內外被大量障礙物堵塞，任何車輛（包括消防及救護車）不得進入，所有進出大學者須向蒙面示威者展示身份證明，並搜查隨身物品及電話才可放行。他形容此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌，而中大校園遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況已完全失控及不可接受。

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段崇智：大學非使用武力的戰場

段崇智表示，校園內外情緒一直升溫，評估風險後，校方決定提前終止學期，並盡力協助校內的員生離開校園。 由於大學運作已受嚴重影響，他要求所有外來人士即時離開中大，重申大學是求學問，而非解決政治紛爭，甚至製造武器、使用武力的戰場，他直言，若大學不能繼續履行其基本使命及任務，須尋求相關政府部門協助，以解除當前危機。他呼籲少部分仍留在校園的中大成員盡早離開，讓校方展開清理及修復工作，又稱只有大家同心協力，中大才可以走出陰霾。



中大校方其後補充，校方並無要求警方清場，發公開信是考慮到校園緊急狀況及安全隱憂，故呼籲仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序。

段崇智公開信全文

香港中文大學校長段崇智教授作出以下呼籲 :

過去幾天，大家從新聞中看到很多發生在中大校園的事件，社會各界，尤其是中大校友都十分關注。大學認為有需要和大家清楚交待事件的始末及現況。

11月11日星期一，有人從大學連接科學園出入口附近的二號天橋上向吐露港公路投擲雜物，意圖堵塞道路。大學對此等危害人命的不負責任行為，予以強烈譴責。據我們了解，當天警方駐守天橋，是為了防止再有人向路面投擲雜物，以確保駕駛人士及市民安全，讓道路可開通。二號天橋的位置雖然在中大範圍內，但地契上指明該橋屬於政府用地，政府當局有權通行。

翌日我曾經到現場，希望協調警方及示威者達成協議，當時警方表示若示威者不再從橋上拋下雜物，警方便會退出二號橋。校方將此建議轉達示威者， 可惜不被接納，隨後雙方再次爆發激烈衝突。警方最終依據大學的建議撤離校園，可惜二號橋再被示威者佔據，其後示威者更封鎖了可直接通往二號橋的大學東面出入口。

11月13日星期三，蒙面示威者繼續從二號橋投擲雜物，吐露港公路因此不能安全通行，須繼續全面封閉。大學強烈譴責此等不負責任的行為，並對數以十萬計的市民及道路使用者造成嚴重不便，致以深切的歉意。

過去數天，有為數過千的蒙面人士因應網上號召來到中大，我們相信當中大部分並非中大學生，場面極度混亂。之後校園發生了更多違法事件，包括縱火、掘起大量磚塊、大學的校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據。有人更從校外運輸物資入大學以大量製造汽油彈。大學實驗室內部分危險品及易燃品亦被盜去，這些物品可被用作製作爆炸品或對人身造成嚴重傷害。對於大學被利用為進行以上違法行為的場所，對公眾安全構成嚴重威脅，我們極度遺憾。而校園遭受的大規模破壞，估計復修需時以月計。

自星期三開始，大學的主要出入口亦被蒙面示威者佔據，校園內外均被大量障礙物堵塞，任何車輛不得進入，包括消防及救護車。所有進出大學的人士須向蒙面示威者展示身份證明，隨身物品及電話亦遭搜查才可放行。此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌。我們的校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。

我知道很多中大人及其他持份者看到校園滿目瘡痍，都十分心痛及難過，強烈希望大學可以盡快回復秩序及安寧，重建美麗的校園。鑑於校園內外的情緒一直升溫，在評估風險後，大學以校園內所有員生的安全為大前提，決定提前終止學期，同時盡力協助校內的員生離開校園。

由於大學的運作已受到嚴重影響，我在此要求所有外來人士即時離開中大。 大學是求學問的地方，而不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。

因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂，我們呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序，讓我們的同事可以展開清理及修復工作。只有大家同心協力，中大才可以走出陰霾。

段崇智校長

二零一九年十一月十五日