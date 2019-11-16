【逃犯條例】鐵路工會：示威者暴力超乎程度升級　維修被襲擊恐嚇

反修例風波持續5個多月，上周一連5日有網民發起「三罷行動」， 多人響應號召，在早上阻塞交通及在港鐵進行不合作運動，而港鐵設施亦多次成為襲擊目標。 鐵路工會聯合會主席林偉強今早 （16日）接受商台節目《政經星期六》訪問時表示，示威者的暴力超乎程度地升級，有人以火和汽油彈襲擊鐵路，部分被焚燒的列車已不能再修復。副主席及輕鐵車長譚建釗稱，有人在輕鐵路軌上封上紅毛泥，甚至鋸斷路軌。他透露，現時公司盡量安排2位車長一同駕駛列車，其中一名負責觀察路軌及天線上的障礙物。

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示威者鋸斷路軌 至少10輕鐵列車受破壞

林偉強說，示威者的暴力超乎程度地升級，現時示威者以火、大型雜物和汽油彈襲擊港鐵列車，盼令行車出軌。他強調「火攻」尤為危險，部分被焚燒的列車已不能再修復，亦有可能造成嚴重人命傷亡。他續說，東涌站幕門全毀；旺角站燈箱裂開，形容「系統已體無完膚」，列車在部分路段，特別是東鐵線須慢速行駛，以防有人襲擊需急停。

譚建釗說，有人在輕鐵路軌封上紅毛泥，甚至鋸斷路軌；有人拋繩網試圖勾鐵路天線；超過10輛輕鐵列車受破壞，包括以鎚打爛車頭。他透露，現時公司盡量安排2位車長一同駕駛列車，其中一名負責協助觀察路軌及天線上的障礙物。

林偉強續說，大學站有列車被示威者佔領，有同事上前視察及修理時受到恐嚇，被示威者以滅火筒指頭。在示威者阻門期間，有同事向他反映「唔知行唔行埋去好」，唯有要求警方協助處理不合作事件。他呼籲示威者停止使用暴力，「暴徒唔好將自己嘅訴求，建築喺市民嘅痛苦上。」