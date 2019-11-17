【逃犯條例】休班警柴灣受襲跌子彈列襲警案　遺失警棍仍未尋回

反修例風波升溫，多區示威衝突持續。上周五晚（15日）約9時半一名休班警員經過柴灣街市時，遭一批示威者圍毆，該警員以警棍保護自己不果後舉槍示警，期間跌出一粒子彈，其後由衝鋒隊拾回。警方周六晚（16日）表示，案件列為襲警案，暫未有人被捕；該名警員意外遺失一支警棍，仍未尋回，呼籲市民如拾獲有關物品，立即通知警方。

警員面部受傷 清醒送院治理

警方表示，周五晚9時45分，一名休班警務人員途經柴灣道338號時，被多人包圍及用拳頭襲擊。該警員在生命安全受嚴重威脅下，曾使用警棍驅散但不果，其後曾拔槍戒備。警員面部受傷，清醒送東區醫院治理，案件列「襲警」，交由東區警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方又說，事件中該名警員曾意外遺失一發子彈，其後尋回；警員亦意外遺失一支警棍，警方接獲遺失裝備的報告後，隨即在現場一帶搜尋，惟未有發現。警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即致電999或交到就近的警署。

警隊內部流傳該款伸縮警棍的圖片，柄尾有「警POLICE察」字樣。（資料圖片）

警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。