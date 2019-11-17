【11.16理大】校外晚上催淚彈汽油彈橫飛　校方指化學品被盜報警

反修例示威衝突持續，局勢在上周一（11日）的「三罷」行動後繼續緊張。理工大學周六（16日）日間校內平靜，黑衣示威者不多。但到晚上9時多，氣氛開始緊張，黑衣人與警方在校外的漆咸道南爆發激烈衝突，黑衣人不斷投擲燃燒彈，警方則以催淚彈驅散。 對峙一直到周日（17日）凌晨1時多，示威者全部撤回校園，警方未有進入，並陸續撤離。理大承認，因為實驗室化學品被盜而報警。

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日間平靜 僅十數人在校內

記者在周六（16日）日間到理大校園內，發現現場只有十數名示威者，校內校長室所在的李嘉誠樓玻璃破碎，有黑衣人在清理；有中銀櫃員機被破壞；被警方指是燃燒彈「練習場」的泳池，有被薰黑的痕迹，但無人再「練習」；其餘大樓則未見有大程度損毀，僅外牆布滿大量塗鴉。

理大飯堂內，午間仍有人煮食和領取食物，校園在日間大致平靜。與港大、浸大、城大校外不同，理大外未有人清理磚塊。

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10時後燃燒彈、催淚彈互投 氣氛緊張

但到晚上9時多，理大外的氣氛開始緊張。防暴警在理大外的柯士甸道和漆咸道南布防，而示威者亦開始走到校外架設防線，雙方對峙。

10時多，示威者投擲多枚汽油彈，警方警告後連續發射催淚彈，雙方激烈衝突，現場濃煙密布。警方一度後撤，示威者亦一度繼續投擲汽油彈向前推進。

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警方兩邊推進 催淚彈一度射入校園

至晚上11時多，警方在漆咸道南、科學館道兩邊推進。示威者逐步向理大校園退回，警方不斷發射淚彈，部份射入校園內，校內煙霧瀰漫。

示威者一度在校園的平台，向路面投擲汽油彈；示威者亦在暢運道行車路點着路障，發生過爆炸，火勢猛烈。示威者亦在尖東的行人天橋與警方對峙，警方多次發射催淚彈。

示威者退回校園 警方未有進入

踏入周日（17日）凌晨，示威者全部退回校園內，警方亦無進入校園。校內有示威者留守，封閉出入通道，在校內，有示威者用無點着的燃燒彈和傘陣，架設防線，亦有示威者練習用投石機。

警方未有再向校內發射催淚彈。另外有黑衣人在暢運道的行車路設防線，與警方對峙。

到凌晨1時多，有消防到場救火，被示威者警告，認為是挑釁行為，不過最終示威者未有攻擊消防員，火勢亦被救熄，警方亦陸續撤離。

校方：多個實驗室被破壞 化學品被盜報警備案

周六深夜，理大學生報編委報道理大主動報警。到周日凌晨後，理大發言人承認，由於理大校内有多個實驗室遭人破壞，而實驗室內的危險化學品亦被人取去，校方認為事態嚴重，可能對公眾安全構成嚴重威脅和傷害，因此決定就此事報警備案。