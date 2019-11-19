【11:19理大】由踏入燒焦味校園　到看見食物短缺不安

理工大學激烈警民衝突後，警方今日（19日）於校園各個出入口及附近的街道「重兵」佈防。記者於今日早上7時，由尖東一個指定傳媒出入口，經過最少三重的警員檢查、搜身及核實身份後，「一個換一個」方式與同事接更，十分深嚴。一路上嗅到陣陣催淚彈味及燒焦廢物的氣味，以往由暢運道走到理大的A層，只需數分鐘的步程，今天卻要經一個個路磚堆、燒焦的雜物堆、汽油彈堆、催淚彈堆，以及地下滿佈玻璃與雀鳥屍體，一步一驚心，花多一倍時間才能走近。

理工大學今早（19日）其中一個校園出口，曾出現「雙彩虹」。（梁煥敏攝）

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記者在內所見，印象最深的，是當中的三類示威者。一是看來若無其事但擔心前路的無輕人，飢餓得放下個人尊嚴的年輕人，堅決認為自己能夠脫險的準被捕中年人。

便利店食物被掃光

理大現場守衛森嚴，進出麻煩，記者帶備一定乾糧入去，隨時充飢。一大清早先到學校四周視察環境，途中不時見到三人一組、兩人一組的年輕人徐徐步過，以往有不少學生逗留進行課外活動的VA座，一樓便利店玻璃牆被打破，「覓食」的人不少，留在食物一早被掃光、空空如也的店內，顯得絕望。記者看到有年輕人將手上僅餘的麵包狼吞虎嚥，經常發生廚餘問題的香港，難以相信一向給予別人「揀飲擇食」年輕人，會出現眼前一切。

留守的馮先生在飯堂幫手。（梁煥敏攝）

到了中午，不少記者走到餐廳內稍為休息及準備，已臨停營業的快餐店裡，中年的馮先生留守準備食物。他説自己是一名紮鐵工人，對煮食毫無概念，問他曾否擔心過將來，「我冇人冇物，冇得擔心，我無上前線，只係留喺餐廳幫手幾日。成日話暴徒，我頂多係廚房裏面嘅暴徙，如果我唔肯做，人人都唔做，邊個得食呀？」強調未有「上戰場」的他，坦言有一定心理準備因此坐監，但他強調不後悔。眼看雪櫃的食物越來越少，他檢查後向記者說：「今日就夠嘢食㗎啦，聽日我哋仲有命留喺度先算啦。」

校園內的7–11便利店，所有貨架已空空如也，仍不時有人走近「覓食」。（梁煥敏攝）

記者見少女啜泣 年輕人找方法逃走

記者曾經於校園內的公園一旁，看到有年輕少女在啜泣，當有人發現後，她若無其事地帶回黑色口罩行開。校園外四處有防暴警察包圍，校園內雖然寫滿熱血字句、塗鴉，反差的是他們顯得疲乏，絕望。這一整天，不時見到三五成群年輕人在各個出口附近徘徊，想着能否成功逃離，忐忑又擔心仿如寫在面上，昨日曾經有人成功於一個出口離開，記者眼見不時有人走近張望，看能否經此逃走。