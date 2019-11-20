【11.19理大】物資短缺　數十義務急救員撤離　登記身份後無被捕

警方周日（17日）起包圍示威者所在的理工大學，在救護員、中學校長等人協助下，有人在登記身份後離開校園，亦有人被拘捕。有留守在理大的義務急救員於周二（19日）晚上會晤記者，稱考慮到校內人數漸減、食物和水等的物資亦愈來愈少，決定今晚離場。直至晚上約11時半，義務急救員離開理工大學，但需接受警方搜身，同時要出示身份證及提供家庭地址。 該批義務急救員離開接受警方登記資料時，有人趁機逃跑但失敗，警方制服12男3女。另外校園內亦有其他醫護留守。

在晚上8時許，一批留守在理大的義務急救員宣佈離場。有代表指出，約50名急救員已於近日離開，考慮到校內人數漸減、食物和水等的物資亦越來越少，故多名的急救員決定離開。代表說，他們已完成義務急救員的職責。

須提供家庭地址及搜身​

直至晚上11時25分，多名義務急救員沿著科學館道離開理工大學，據急救員Andy表示，當時他們需分批接受警方搜身，被要求出示身份證及提供家庭地址。

校內曾有人嘗試「突圍」逃出

不過，在搜身期間，有多人趁機逃跑，最終被警方制服。Andy說，在接受搜身時，留意到身後道路有約20人從理工大學嘗試「突圍」但失敗，隨即有約30名警員制服逃跑人士。現場消息指，12男3女因此被捕。

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曾發聲明 稱無足夠資源處理傷者

在今日下午，署名為「一群被困於理工大學的義務急救員」曾發聲明，稱現時尚有逾20名位義務急救員在理大進行人道救援工作，對政府及警方漠視港人的合法權益表示憤怒及失望。

聲明指出，他們基於人道立場服務市民，希望為傷者提供適切的醫治，惟校內出現嚴重傷勢的傷者不斷，他們未有足夠資源處理。聲明又指，政府及警方威脅義務急救員，稱將控告他們涉嫌「參與暴動」，並將他們圍困在理工大學內，形容情況嚴重，懇請各界提供盡力的協助，重申進行人道救援的義務醫療工作，不應構成控告暴動罪行的原因並拘捕。