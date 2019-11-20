【11.20港九】網民發動堵塞港鐵行動　旺角站列車無法開出

反對修改《逃犯條例》示威者上周發起「三罷」行動愈演愈烈，港鐵及主要幹道被堵塞，全港中小學及幼稚園由上周四（14日）起停課，及後連紅磡海底隧道也被示威者的汽油彈炸至無法通車，一直停課至昨日，到今日（20日）才復課，幼稚園則在下周一才恢復上課。另一方面，紅磡理工大學本周日（17日）起被千名黑衣人及示威者佔據，警方指已有近800人和平離開理大，但尚有一批人留在校內拒向警方「投降」。 油尖旺區近數日成為警方與示威者激戰戰場，汽油彈與催淚彈在彌敦道等主要要道橫飛，區內不少學校未及清洗而押後復課。根據區內中小學網頁，至少13間小學及3間中學延至周四（21日）或下周一（25日）才復課。

最新交通消息

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【09:45】政府呼籲僱主應考慮今天交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。「政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。」

【09:39】九龍塘站：東鐵線有乘客不適上救護車；東鐵線轉乘觀塘線人頭湧湧，正實施人潮管制。

【09:12】旺角站：有乘客不滿遲遲未能排隊進入車廂，大罵離去，「郁都唔郁下」；亦有乘客表示，未預料到今日港鐵會有受阻情況，感嘆「都唔知佢哋（堵塞者）幾時要玩呢啲！」

【09:10】衞生署表示，由於交通服務受阻，轄下部分診所服務會受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。 基於各區或會出現不同程度的交通狀況，假如預約人士未能如期應診，毋須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。

【08:57】旺角站：有女士坐在月台上的座位上休息等候，她表示列車大排長龍，一時半刻上車無望，「好彩我今日約朋友食早餐，提早出來。如果去到9點幾都係咁，我可能去搭巴士。」

【08:44】港鐵表示，東鐵綫今早頭班車開車前，港鐵人員巡視路軌情況，在粉嶺站附近發現大量外物，更有單車掛在架空電纜上，經過清理及確定可安全行車後，頭班車開出，但仍有少許阻延。

【08:34】旺角站：有乘客不滿離開車站。九龍塘站亦逼爆，需實施人流管制。

【08:27】旺角站：荃灣綫向中環方向列車受阻久久未開出，月台上許多乘客等待。

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【08:21】紅磡： 超過200名市民在紅磡渡輪碼頭排隊，等候乘坐8時30分渡輪前往灣仔。

【08:10】紅磡：大批市民在紅磡碼頭排隊乘坐渡輪前往北角。

【08:05】理大：一男一女由救護員送走，二人身上有毛巾及保溫毯。

【08:00】理大：有一名女留守者由三名救護員送走，她以毛氈包身體。

【08:00】觀塘：協和街有穿校服學生及黑衣人堵路，與上班市多次發生推撞。持實彈槍防暴警其後到場驅散。

【07:45】佐敦：佐敦道官立小學是油尖旺區其中一間復課小學，學校陸續有教職員回來工作。記者由早上7時起，仍未見有學校回校。

【07:36】網民發起「晨曦行動2.0」堵塞交通行動，港鐵西鐵綫及觀塘綫服務受阻。

【07:23】理大：校內有2男1女不適，其中一人指「好凍」，另一人則稱「心口痛」。聖約翰救傷隊救護員接報到場，處理三人健康狀況。

【07:10】理大：警方一輛水炮車已抵達理工大學外的漆咸道南布防。

【07:00】因應紅磡海底隧道受到破壞而未能在短時間內開通，運輸署今早（20日）開始，每日上午7時至晚上7時安排兩條免費渡輪服務路線，繁忙時間每三十分鐘一班。

（一） 來回紅磡（南）渡輪碼頭至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）

（二） 來回九龍城馬頭角公眾碼頭至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）

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【05:59】清晨接近6六時，有四名仍留於理工大學校園內的示威者，攀上理大Y座面向世界殯儀館方向山坡，試圖突破警方防線，位置與警方哨站不足80米。其中三人跑出公路路面後數秒，隨即被警員發現及被拘捕，帶上附近警車。最後一人並未跟隨。

油尖旺區近數日成為警方與示威者激戰戰場，汽油彈與催淚彈橫飛，不少學校未及清洗，暫緩復課。根據區內中小學網頁，至少13間小學及3間中學今日繼續停課，延至周四（21日）或下周一（25日）才復課。

油尖旺部分中小學今日情況（只列出學校網頁有公布的學校）

停課小學： 德信學校（下周一才復課） 循道學校（下周一才復課） 油麻地街坊會學校（下周一才復課） 拔萃女小學（下周一才復課） 嘉諾撒聖瑪利學校（下周一才復課） 油蔴地天主教小學（周四復課） 油蔴地天主教小學（海泓道）（周四復課） 九龍婦女福利會 李炳紀念學校（周四復課） 東莞同鄉會方樹泉學校 中華基督教會灣仔堂基道小學 東華三院羅裕積小學 聖公會基榮小學 中華基督教會基全小學 復課小學： 廣東道官立小學 佐敦道官立小學 保良局陳守仁小學 塘尾道官立小學 大角嘴天主教小學 大角嘴天主教小學(海帆道) 鮮魚行學校