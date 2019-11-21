【11.21】李家超自首論添遊說難度　鄭承隆籲官員言論勿牽動情緒

理工大學校內外的警民對峙踏入第5日，校內仍有示威者留守，面臨衞生差、斷糧困境。保安局局長昨日早上稱撤離者是「自首」，會以暴動罪拘捕所有離場者，其後又改稱18歲以下人士不會被即場拘捕，為遊說添難度。監警會前成員鄭承隆今日（21日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，有留守示威者揚言「不會自首、不會投降」，希望官員不要再說牽動情緒的說話。

昨日最後一批留在理大校園內的義務急救員全部撤離。(資料圖片 / 李澤彤攝)

鄭承隆表示，有留守理大的示威者明知人數減少，終有一天守不住，認為任何人的一句說話對被包圍人士的情緒影響很大，希望政府官員不要再說牽動情緒的說話。據其觀察，不少示威者是講道理，尊重其他人希望離開的意願，亦有示威者希望與政府溝通，官員能聆聽市民的聲音。

同場的教育界立法會議員葉建源表示，示威者遲遲不願離開的最大阻力是對政府的不信任，即使是起初入校遊說的人，也敏感地擔心是否分化或勸籲「送頭」，同時也擔心離開後被打；部分留守示威者對這場運動十分上心，希望守到尾。他指，校內有人受傷、中彈、從高處墮下、骨折、生病等，義務急救員留守至有紅十字會、聖約翰救傷隊等入校支援才願意離開，但目前校內衞生不太好，希望政府不要用武力、圍城、鎮壓的方法解決政治問題，應真正回應市民訴求。

葉稱，被困理大者並非全部參與示威活動，有人只是約在校內傾保險、有理大職員只是回校取件，但警方沒有提供充足時間讓他們撤離，終令其因害怕而被困。他又相信，18歲以下人士登記資料後有事機會較小，除非警方掌握其他犯罪證據，強調「不會因為登記而被捕」。