【11.20‧理大】警十面埋伏夜播《四面楚歌》勸降：犯咗法要伏法

香港理工大學自周日（17日）起多次爆發衝突，及後警方包圍理大至今四日，示威者陸續於協助人士陪同下離開，被警方登記或自首被捕，但仍有示威者於校內留守。晚上有警員向理工大學嗌咪，稱「好寂寞、好孤單，唔緊要嘅，出嚟啦，去投降」，又指犯罪後要承擔責任，如堅持留守「我哋攻入嚟嘅時候希望你哋唔好反抗喎」，有警員高叫「食飯未呀死曱甴！」

刑毀，犯罪，要埋單，要找數㗎，要承擔責任㗎 警員

今晚於理工大學對開漆咸道南，有數名警員手持揚聲器，向理大方向嗌咪及照強光燈，該名警員指「好寂寞、好孤單，唔緊要嘅，出嚟啦，去投降」，又指在場有人拍攝，「你影住我都係咁講㗎啦，我唔理你係記者定暴徒」，該名警員又稱犯罪後要承擔責任，「犯咗法就要伏法，食咗嘢要畀錢埋單找數，最基本嘅道理嚟，點解竟然有人希望犯咗法唔需要承擔責任嘅？咁我嘅存在咪好無意義？」他稱歡迎示威者到登記處自首及投降，又指叫示威者想想父母及家人朋友。有另一名警員在旁高叫「食飯未呀死曱甴！」及「找數啦曱甴！」。

食咗嘢，要埋單找數，係基本道理。唔使承擔責任㗎，咁我存在咪好無意義？ 警員

指警員攻入時不要反抗

該名警員又指示威者毀壞路面，「未見過理工大學有沙灘，真係心裏有沙哪裏不是馬爾代夫吖」，又稱「如果你冥頑不靈，我哋陪你過完聖誕、農曆年、復活節都陪你，但係當你哋人愈嚟愈少，投降嘅人愈嚟愈多，我哋攻入嚟嘅時候希望你哋唔好反抗喎」。其後警員播出歌手周杰倫的歌曲《四面楚歌》。

你哋整爛地鐵，挖啲路。我都未見過理工大學外面有沙灘，真係心裏有沙，那裏不是馬爾代夫吖 警員

數名警員手持揚聲器，向理大方向嗌咪及照強光燈。（香港01記者攝）

暴動罪判十年，加其他罪，好重㗎，諗下父母，朋友，做人唔可咁自私 警員

周日曾播《友誼之光》、《告別校園時》

油尖警區指揮官何潤勝於下午5時許見傳媒時指，明白理工大學內現時環境危險，校內有不少18歲以下年輕人，部分人受傷，強調以最和平方式及靈活彈性原則處理，又指暫時未有計劃進入理大。警方於周日（17日）理工大學衝突及包圍行動其間，亦曾以揚聲器向理大播放歌曲，包括電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》、陳奕迅的《十面埋伏》及李克勤的《告別校園時》等。

李明逵曾播貝多芬

翻查警方播歌的先例，於1997年6月30日回歸儀式當晚，時任助理處長李明逵下令播放貝多芬《命運交響樂》掩蓋示威者聲浪，做法其後被受批評，當時警監會調查後指濫用職權投訴成立，並批評決定「不恰當」，但投訴警察課則認為並無過錯。