【逃犯條例】千名台灣生半數離港　港大安排非本地生暫住校外宿舍

反修例風波捲至各大學校園，本周多間大學及附近地帶都爆發了激烈的警民衝突，警方更在校園內發放大量催淚彈，觸發各大專院校宣布終結學期，或改為網上授課，也有院校呼籲師生離開校園。 風波引發各院校的非本地生離校，甚至離港潮，有內地生到深圳暫避，也有英國及美國的大學呼籲其國家學生回國，而台灣本有約1,000名學生在港就學，目前已有約一半人返回台灣。 香港大學指，如非本地的學生有需要，港大可安排他們在校園以外的宿舍暫住。

本周多間大學及附近地帶都爆發了激烈的警民衝突，當中中大校園猶如戰場。 （資料圖片）

三成在港台生讀中大 台教育部在港設專案小組

台灣的大陸委員會指，在港的台灣學生約有1,021人，當中有303人就讀中大，180人就讀科大，167人讀理大，166人讀港大，其他人就讀其他大學或演藝學院。

台灣教育部指，由於近日香港大學校園發生嚴重警民衝突，故成立在港台生協處專案小組，陸委會及教育部駐港人員會協助想要回台灣卻訂不到機票的同學，駐港人員會協調航空公司予以協助順利搭機返台，機票費用則是由學生自行負擔。截至昨天下午4時半，已有528人返台。

台灣教育部在台灣機場為由香港返台學生提供支援。（台灣教育部網頁圖片）

大陸委員會指，在港的台灣學生約有1021人。 （陸委會網頁資料）

美英領事館呼籲國民勿到示威地方

美國領事館指，沒有統計在港的美國學生數目，不過當局會密切留意最新的事態發展。美國對香港的旅遊警示仍然維持在第二級的「提高警覺」級別，稱由於香港出現內亂（civil unrest），呼籲美國公民在香港境內活動時需要更加謹慎。

英國領事館也沒有說明在港的英國學生數目，惟在一份旅遊建議中指，如果國民在香港有示威發生的學校就學，就應避免到示威者聚集的地方，在校園內走動時應加倍留神，也應遵從當局的建議。

台灣學生步行離開中大，前往搭乘專車前往機場。（中央社）

多校協助非本地生離港

香港大學去年約有10,000名內地生及國際生就讀，今年就未有最新數字，港大未有提供有多少名學生需「撤走」，但就稱餘下學期（大約兩個星期）的學習將改爲網上進行，讓學生可以不用往返校園，甚至是離開香港，也可以繼續完成課程和學習進度評核。非本地學生如有需要，港大可安排他們在校園以外的宿舍暫住，而就計劃暫時離港的學生，也會盡量作出交通安排。

科大昨天向一些科大家長發出公開信，就稱自周三起，學校特別安排交通以支援有需要的學生離開校園，也對住在校園內的師生在安全上、生活上及其他需求上全力配合支援。科大表示，學校的老師均與學生保持緊密的聯係，與學生相關的行政服務部門均隨時可以為學生提供適切的支持。另外，校方目前正陸續推出各種方案，包括網上教學、移動課堂等多種方式，讓學生可以繼續安心學習。

理大就指，在理大就讀的非本地生及國際交換生，如需協助，包括離開香港，校方會全力提供支援。此外，理大深圳基地亦已開放，支援有需要的非本地學生。