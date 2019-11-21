【民間記者會】撤離理大示威者形容「非人生活」　目睹游繩感絕望

警方繼續包圍理工大學行動，仍留在校園的示威者曾多次突圍、逃走，但都不成功。民間記者會今日﹙21日﹚讀出一封信件，該信由一名報稱已由救護車送離理大的大學生撰寫。 撰信學生示威者表示，被困的數天過着「非人生活」，沒有時間睡覺、飲食，只想着如何逃生，精神崩緊。該示威學生又憶述，親眼目睹過百人打算游繩逃離校園，惟現場並無任何保護措施，形容「真係好危險、好恐怖」，自己感到非常絕望、崩潰，最後抵受不住傷困召喚救護員送院離開。

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撰寫信件的示威者報稱是一名學生，指自己於11月16日晚上回到理大，當時仍可「自出自入」，惟翌日早上，已被催淚彈槍聲弄醒，其後校園被警方包圍，他再無法進出校園。該學生表示，當晚警方曾稱10時後仍留在校內會被告暴動罪，惟即使有示威者於限時前離開，卻仍然被捕，認為警方不守諾言，亦令他們不敢離開。

睹徒手游繩逃脫感恐怖

該學生於信中表示，被困理大的日子，感到「好折磨、好不安、好恐怖」，因此思考用各種方法逃脫，包括爬坑渠、游繩等。該學生於信件中直言，最絕望是有人想到游繩離開，「我真係好崩潰，我真係做唔到，面前百幾個人一齊隨住一條懸空嘅繩爬落去，仲要無任何嘅保護措施，真係好危險、好恐怖。」

該學生又在信中續指，在橋上目睹有人跌傷，亦有人吸入催淚煙，感到非常痛心，如果在橋上受槍傷，「生命就咁玩完。」他又反問，｢究竟我哋做咗啲乜嘢，要用游繩逃生呢？｣

該學生坦言數次嘗試逃脫，期間曾被6、7名警方速龍小隊成員追趕，最終只能走回校園不慎受傷，「嗰幾日真係過緊非人生活，無時間瞓覺，無時間飲水，無時間食嘢，精神一直好崩緊，只係想知道點樣可以逃生。」

送院由警員登記資料

該學生表示，到11月19日的早上，有救護人員進入校園帶走受傷示威者，自己亦是其中一人，離開校園期間有警員記錄資料，並一同登上救護車。

該學生表示，希望理大內的其他人，可以平安無事。民間記者會發言人批評，當局包圍理大的方法「非人道」，強調落實五大訴求是解決所謂困局的不二法門。

至於周日（24日）舉行的區議會選舉，發言人表示，現時的問題不能透過選舉扭轉，但承認選舉有其重要之處，是一種表態方式。發言人又指，美國國會通過《香港人權與民主法案》，可懲罰打壓人權自由的官員，監察香港人權狀況，但承認要達到五大訴求單靠法案仍未足夠。