麒麟無咖啡因生茶瓶蓋疑未封緊　存食用風險　759阿信屋宣布回收

食物環境衞生署今日（21日）宣布，一款名為Kirin生茶Decaf無咖啡因的瓶裝生茶飲品因其瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險；初步調查發現，本港進口商759阿信屋曾進口上述受影響批次共8,400瓶產品，並在旗下零售點出售。759阿信屋已按中心指示將涉事批次產品進行下架回收。

食安中心指，Kirin生茶Decaf無咖啡因，因其瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險。

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）表示，一款日本進口的瓶裝生茶飲品因其瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險。中心正跟進事件。

產品資料如下：

產品名稱：Kirin生茶Decaf無咖啡因 來源地：日本 製造商：キリンビバレッジ株式会社 進口商：759阿信屋 容量：每瓶430毫升 批次: 2020.4.30／S及「2020.6.20／S

759阿信屋Facebook專頁圖片。

食安中心初步調查發現，本港進口商759阿信屋曾進口上述受影響批次共8,400瓶產品，並在旗下零售點出售。有關進口商已按中心指示將涉事批次產品停售、下架及展開回收。

食安中心指，中心透過恆常食物事故監測系統，得悉日本當局發出通告，指上述產品的製造商正在當地回收數個批次的受影響產品，因為有關產品的瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險。中心隨即聯絡本港主要進口商及零售商跟進。

食安中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。市民可於辦公時間致電該進口商熱線3960 9349，查詢上述產品的回收事宜。

759阿信屋亦發出聲明指，已對該款生茶進行回收處理，顧客可帶同貨品到任何一間分店辦理退貨手續。