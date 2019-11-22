【區議會選舉】煽動排外的候選人不可取

區議會選舉下周日（24日）舉行。反修例風暴下，近月政治氣氛劍拔弩張，立場先於一切，社會理性盡失。區議會選舉應是讓社會暫時放下分歧，選出社區代表，回歸民生議題的好機會。然而在本屆選舉中，有個別候選人政治立場排外，對內地新移民及旅客持抗拒態度，近乎非理性，《香港01》難以苛同。區議員理應是一個服務社群為先的公職，惟若有人將自己的政治資本建築在排外情緒之上，立場如此，選民需要好好思考，他們是否適合擔此大任。

有人想將今年區選政治變成高度政治化，政治掛帥的候選人比比皆是。圖為去年區議會選舉選區分界公眾諮詢大會。

《香港01》一直強調，區議會不是一個用作宣洩政治意識形態的地方，而是實幹、地區工作、服務社群為先。雖然區議會席位，會影響117個特首選委席位以及6個立法會席位誰屬，但在大部分時間，區議員日常工作理應以民生為先，政治居次。

然而，今屆民主派大打政治議題，聲言「五大訴求，一起公投」；建制派也不甘示弱，主打「反暴力」口號，明顯針對同情反修例示威者的民主派，經民聯立法會議員盧偉國甚至描繪今次選舉為一場「正邪對決」。雙方寸步不讓，各說各話，顯然加劇了選舉的政治鬥爭氣氛。當中，香港社會長久的焦點議題之一──中港矛盾，每每成為政治人物煽風點火的工具。

一些區議會參選人也把這個議題當成爭取選票的籌碼，這是我們無法認同的。例如，現任馬灣區議員譚凱邦是綠色團體環保觸覺的創辦人，早年主打環保、城市規劃議題，但他同時因針對內地人偏執立場而為人熟悉。早於2013年9月，譚凱邦連同部分民主派人士在報章刊登廣告反對時任特首梁振英，但同時將香港社會問題怪罪大量自由行旅客及新移民來港，提出「源頭減人」及新移民「溝淡」港人，成功引起輿論關注。由於內容帶歧視成分，原本有份參與聯署的立法會議員張超雄決定退出。2015年，已加入新民主同盟的譚凱邦當選馬灣區議員，不過其作風未有改變，經常發動或參與針對新移民及內地旅客的示威，把眾多民生議題，不論土地房屋、醫療需求等等，都偏頗地歸咎於每日150個單程證配額。

其實，香港的醫療問題涉及醫生不足、公私營醫療分流不理想、人口持續老化、醫管局管理等複雜問題，人口增加只是其中一個面向，而新移民更是人口增加的其中一個小圓點。況且，醫管局現時沒有立專項數據備存新移民求診人數，到底新移民是否公立醫院爆煲的主因，不宜妄下定論。香港社區組織協就曾引統計處數據指，公院住院病人中近半是55歲或以上人士，但在2016年的內地新移民人口中，該年齡組別只佔6.4%，足證新移民令公院爆煲之說過於武斷，欠缺實質理據支持。

部分人政治掛帥，盲目排抗新移民淪為撈取選票的工具。圖為社協記者會，堅稱新移民非公立醫院主要負擔。（資料圖片/陳淑霞攝）

《香港01》一向支持特區政府取回單程證審批權，增加透明度，釋除市民對單程證制度的誤解，並完善規劃未來人口政策。部分政治人物每每在民生政策出現爭議時，僅將問題怪罪於新來港人士或內地遊客，一口咬定他們就是一切的源頭，讓討論失焦。令人記憶猶新的例子是港珠澳大橋於去年10月通車後，由於當局的部署不當，應對不善，通車初期導致交通接駁混亂，大批旅客湧入東涌，部分更被發現屬無牌旅行團，導致東涌市中心迫爆，影響居民生活，但這本屬施政甩漏，合理做法應是要求有關部門迅速修正改善，但是一批地區組織與政界人士卻發起所謂的「光復東涌」行動，過程中發生過不少不愉快事件，令事件由簡單的民生議題變質為政治鬧劇，令社區亂上加亂，例如有參加者一度圍堵一名內地女領隊，令其情緒激動落淚；有行動參加者更涉嫌普通襲擊被警方拘捕。

不論行動的出發點如何，這些事件肯定嚴重打擊本港在旅客心目中的形象，也向錯誤發出了「排外」的錯誤信息。在這場政治鬧劇裏除了可以看到譚凱邦的身影，另一個惹人注目的人物是王進洋，他是傘後組織「東涌人」成員，最初進入公眾視線，是因其以東涌居民身份，入稟高院申請司法覆核要求推翻興建機場第三條跑道的決定。2015年，他以21歲之齡出選東涌南，挑戰民建聯周浩鼎，僅以244票落敗，今屆捲土重來，再度挑戰對方。

平情而論，區議員各自有政治立場無可厚非，譚凱邦與王進文對社區事務的熱心也都無法否定，像王進文的政綱便關注地區物價和交通等地區居民關心的議題。只是，參與公共事務治理時若讓立場蓋過理性，絕對不利於推動社會健康發展。煽動情緒很容易，鼓動社會不同群體間的仇恨，更是常見政治技倆，但事後修補關係卻很困難。當區議員盲目鼓吹偏激政治主張，只會令人懷疑他們是否適合服務社區。如果來屆區議會由偏激、政治掛帥和極端排外的人當道，這不僅不是香港之福，更是社區滑落政治烽火的起點。

（今屆譚凱邦於馬灣爭取連任，對手分別為黃俊揚、倫智偉；王進洋出選東涌南，同區對手分別為周浩鼎、黎永安、劉永賢）