觀鳥會職員憂雀屍增多與催淚彈有關　觀鳥會稱難證實

反修例風波禍及動物界，警方連月來在多區發射催淚彈，雀屍時有發現，「一群關心雀鳥安危的香港觀鳥會職員」昨日（20日）發公開信表示擔心催淚氣體會刺激甚至危害鳥類，尤其是不能走避飛走的雛鳥。 香港觀鳥會今日（21日）回應最近多宗鳥類死亡事件，強調很難證實死亡個案是否直接由催淚煙引致，有可能因為誤判而撞向玻璃幕牆或汽車，近日鳥屍停留在公眾地方時間較長，亦讓市民較容易發現。

警民衝突戰場蔓延多區，警方多次發射催淚彈，令人擔憂催淚氣體危害動物及人體健康。（資料圖片 / 羅國輝攝）

「一群關心雀鳥安危的香港觀鳥會職員」昨日在公開信中指對近月多宗雀鳥疑受催淚氣體影響而死傷的事件感到憂慮，促請政府公布各鎮暴劑（包括催淚彈、胡椒噴霧、藍色水劑）的成分及其化學品安全技術說明書、監察及公開鎮暴劑在環境及動物屍體內殘留化學物的水平，並委派受專業訓練及備有合適保護裝備的團隊清潔受影響地方，以確保市民、環境及動物的健康及安全。

「香港觀鳥會職員」擔憂催淚氣體的禍害，並在信中提及「已查閱不少科學文獻並草擬相關回應，但因為內部決策層意見不一，遲遲未能作出適切的回應」，才決定以個人身份表達意見。

不少雀鳥會在市區低飛覓食，令人擔憂催淚彈放題對其影響。（資料圖片 / 鍾偉德攝）