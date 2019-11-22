食衞局僅派員到油麻地果欄提供食安資訊　仍未公開催淚彈成份

反修例風波持續數月，警方發射萬枚催淚彈驅散示威者，但催淚彈的成分以及對人體的影響一直備受關注。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）指，理解市民關注催淚煙對人體健康的關注，不過仍沒有公開催淚彈成分。 至於早前警方於油麻地施放催淚煙，令人擔心油麻地果欄水果被催淚煙波及而受到污染，陳肇始指食安中心已派員到市場向有關從業員提供「食物安全資訊」，並建議他們做好預防措施。食物及衞生局提醒，接觸催淚煙後一般可出現的徵狀包括眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺，而這些徵狀通常會在短時間內消失。

警方使用催淚彈的地點愈來愈接近民居，圖為8月14日，警方在深水埗發射催淚彈，一名途人聞到催淚煙，以手捏鼻。 （資料圖片／高仲明攝）

在近月示威衝突中，警方多次發射催淚彈驅散示威者，公眾要求政府公開催淚彈的成分，並質疑催淚煙對人體是否有害。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）再表示，「充分理解市民就催淚煙對人體健康及食物安全的關注」，惟仍未公開催淚彈的成分。

另外，早前警方於油麻地施放多枚催淚彈驅散示威者，令市民擔心油麻地果欄水果會否受到二噁英及山埃污染。陳肇始指，得悉不少市民希望了解油麻地果欄的水果的情況。食安中心已派員到該市場向有關從業員提供食物安全資訊，並建議他們做好預防措施。她又指，對市民而言，在一般情況下以流動水清洗一些食物，如水果或蔬菜，可減少食物表面的污染物。如懷疑食物受到污染或有異樣，為審慎起見，便不應進食。

建議食物業界貯藏「清潔及已蓋好容器」

另外，食安中心亦為食物業界提供指引，為了減少食物受污染物，包括催淚煙的化學物質的污染，建議食物業界應把食物妥為貯存於適當地方，例如在清潔及已蓋好的食物容器內，以減低食物受污染的風險。

公眾質疑催淚彈影響人體健康，要求政府公開催淚彈的成分。 （資料圖片／羅君豪攝）

接觸催淚煙不適徵狀會在短時間內消失

食物及衞生局指，在人體健康方面，市民接觸催淚煙後一般可出現的徵狀包括眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺、流眼水、流涎、流鼻水、胸悶、頭痛、噁心、皮膚有灼熱感覺及紅斑等等。這些徵狀通常會在接觸後的短時間內消失。根據醫院管理局的資料，曾接觸催淚煙感到不適而求診的人士，一般出現輕微的呼吸系統和皮膚不適的症狀，並沒有嚴重的身體影響。他們在急症室進行清洗及接受治療後，大部分可即時出院。

使用一次性清潔物品清洗殘留物

至於清洗殘留物的方法，衞生署建議包括：盡量使用一次性清潔物品，並戴上適當的個人防護裝備，例如口罩、橡膠⼿套、膠圍裙等；受污染的表面一般可使用肥皂水浸濕的布抹，而不應使用熱水以免令殘留物蒸發。同時，要避免重新揚起殘留微粒，因此，不應使用高壓水槍及掃把等工具，亦不應使用電風扇。在清潔完成後，應把一次性清潔物品妥善包妥後（例如放進密封的膠袋）才棄置。