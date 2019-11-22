【11.22理大】學生會署理會長冀留守支援　中學校長尋人不果

理工大學圍困事件踏入第六日，連日來有留守人士陸續離開，校園越發冷清。理大學生會署理會長胡國泓已經記不清上周幾開始留守理大，今日他接受訪問時坦言「預咗被捕」，但作為幹事會一員，希望為有需要人士提供支援，他估計仍有約三四十名人士留守。 有理大校董會成員早上帶社工進校園，中學校長會主席鄧振強亦來到理大，受幾位中學生家長所託找尋子女，但他在校內約兩小時仍未能尋獲未成年的學生。 今日凌晨開始有人跟隨警方的指示離校，有個別留守示威者亦萌生去意，坦言「日日都想走」，但未找到出路，亦暫未有打算。

11月22日，凌晨有六人離開理大，接受警方檢查。（曾梓洋攝）

燃燒彈在陽光下曝曬

暢運路A出口的理大正門，蒼蠅亂飛，被縱火的痕迹仍清晰可見，登上階梯到達平台，石油氣瓶及一個個懷疑是燃燒彈的玻璃樽在陽光下曝曬，混亂依然，而校園內的異味與日俱增。

理大學生會署理會長胡國泓在校內穿梭，記者在階梯旁邀約他接受訪問。他說已經記不清是上周二還是周三到達校園，被圍困多日，時間已有點錯亂。據他了解，昨晚有約20人離開理大，估計現時仍有30至40人留守。

11月22日，理大學生會署理會長胡國泓已留在校內一個多星期，他坦言已預計自己會被捕。（陳倩婷攝）

冀留在校內支援 不知道何時為最後一刻

面對將被拘捕的可能，胡國泓淡然稱「預咗被拉」，因警方早已表示，離開學校的成年人，會以暴動罪拘捕。他直言並非不害怕被捕，只是「驚唔到咁多」。

「被圍城」一個多星期，他的父母反應兩極，母親愛子心切，只盼他盡快回家，而政治立場「深黃到金」的父親，則由得他留守。被問到是否打算留至最後一刻，胡認為無從得知何謂最後一刻，只是自己屬幹事會一員，遂留在學校提供所需的支援。

中學校長尋人不果 社工律師團隊進駐

理大校董會成員、應用社會科學系助理教授朱偉志帶同數人社工團隊進入校園，他稱會盡力游說校內人士離開。

中學校長會主席鄧振強，得悉幾位中學生仍留在理大內，有透過家長和老師聯絡校內的學生，告訴他們可以在理大中的哪裏見面，但可惜未有人願意見面，目前亦不掌握學生的身體狀況。他補充，個案數字是個位數，即十宗以下。鄧擔心學生情緒不穩定甚至崩潰，因有學生曾經說過願意離開，但之後又改變主意繼續留在校內。

+ 19 + 18 + 17

鄧振強與團隊接觸到八名成年人，但雙方接觸很短暫，對方似乎很堅決留在這裏，不願意多談。鄧又透露，目前社工和律師團隊留在Core A房間，呼籲有意會面的學生前來，下午料有其他校長處理完校務會進入理大。

對於有報道指，登記資料後離開理大的人，在機場被捕。被問到相關報道會否影響仍然留在理大的人，鄧振強指警方已經澄清無限制出入境。