警員報案室內偷勞力士被發現　官指當值犯案更嚴重　判囚10個月

一名28歲男警員在警署「偷龍轉鳳」，用自己的「A貨」假勞力士，換走價值42.5萬元的「真」勞力士失物，早前在區域法院被判盜竊罪成，押後至今日判刑。主審法官勞潔儀指當值時犯案較休班犯案更嚴重，但閱畢辯方呈上的7封求情信後，接納被告因一時貪念、以往品行良好、無法再履行其畢生志願擔任警察，加上其初犯及未有實際上對受害人造成財物損失，輕判10個月監禁，又寄說他出獄後在其他崗位繼續貢獻社會。

被告周合駿被裁定盜竊罪成。(資料圖片)

被告周合駿，28歲，被捕前任職警員。他被控一項盜竊罪，指他在2017年6月26日在長沙灣警署報案室，偷竊一隻型號為Cally-Daytona 116506的「勞力士」手錶，價值42.5萬元。

無法實踐畢生志願

辯方今日提交7份由父母、女友、同學和好友撰寫的求情信，指被告為人孝順、善良可靠、有正義感和責任感、自小有路不拾遺的習慣；求學時被告有上進心，一直以兼職賺學費，又曾取得獎學金到英國進修；今次犯案只因一時貪心衝動，現已經有悔意，加上被警隊革職，以後無法實踐其畢生的志願，已經獲得很大的教訓，故望法庭輕判，讓被告盡快重投社會照顧父母。被告在犯人欄聞言後，亦低頭飲泣。

當值時犯案比休班時犯案嚴重

主審法官勞潔儀判刑時指，被告犯案時擔任警署副值日官，接受市民拾獲的失物後偷龍轉鳳，其案情比警員休班時犯案更嚴重，其涉案金額達42.5萬亦屬不少，但考慮到辯方律師的陳詞，加上當物主致電警署試圖取回手錶時，被告亦將手錶歸還，物主沒有承受任何損失，念及被告初犯，故將刑期由18個月大幅減至10個月。最後，法官亦寄語被告要重新做人，出獄後在其他崗位繼續貢獻社會。

案件編號：DCCC 768/2018