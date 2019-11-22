麒麟無咖啡因生茶存食用風險　食安中心：再發現三間進口商涉事

食物環境衞生署早前宣布，一款名為Kirin生茶Decaf無咖啡因的瓶裝生茶飲品因其瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險，而759阿信屋曾進口上述受影響批次；據食安中心今日（22日）指，再發現另有三間進口商包括KITI COMPANY LIMITED、順暘國際有限公司及永得利大森貨運有限公司曾進口涉事產品，有關進口商將受影響批次的產品停售、下架及展開回收。

食安中心指，Kirin生茶Decaf無咖啡因，因其瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險。

食物環境衞生署食物安全中心早前表示，一款日本進口的瓶裝生茶飲品因其瓶蓋懷疑未有蓋緊，可能存有食用風險。中心正跟進事件。

產品資料如下：

產品名稱：Kirin生茶Decaf無咖啡因 來源地：日本 製造商：キリンビバレッジ株式会社 容量：每瓶430毫升 批次: 2020.4.30／S及「2020.6.20／S

759阿信屋昨日（21日）宣布回收涉事產品。（759阿信屋Facebook專頁圖片）

食安中心今日（22日）指，再發現另外三間進口商KITI COMPANY LIMITED、順暘國際有限公司及永得利大森貨運有限公司曾進口及出售上述受影響批次的產品。而有關進口商已按中心指示將受影響批次的產品停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商熱線: KITI COMPANY LIMITED （電話：3162 0042）、順暘國際有限公司（電話：9839 0982）及永得利大森貨運有限公司（電話： 2311 7986）查詢回收事宜。

而食安中心早前調查發現，本港進口商759阿信屋曾進口上述受影響批次共8,400瓶產品，並在旗下零售點出售。759阿信屋已對該款生茶進行回收處理。