【11.22．理大】留守者戒心拒再交流　社工：要搵外面「手足」傾

理大圍城第五天，校園內水靜河飛，宛如一座空城。記者人數多過示威者，並在校內四周拍攝頹垣敗瓦畫面。警察守在城外，不許示威者越雷池半步。社工則最為忙碌，繼續「洗樓」搵仔，勸說餘下的示威者盡早離開。

社工仙道（化名）由星期二開始進入理大「搵仔」，希望示威者能夠盡早安全離開學校。他憶述首日進來勸說示威者時，常常「開口夾著脷」。仙道指外面的人透過新聞的畫面了解事情，總覺得校內環境危險，所以初時開口難免會說：「好危險，不如快啲走。」他坦言也犯下同一錯誤，結果示威者即時揚手離去。「好似打波咁，你開咗波但佢唔接，咁無得玩。」他後來反思，示威者為追求較高層次的理念而進入理大，即使被圍困也不會輕易離開，「佢哋驚就唔會入嚟，入咗嚟就好難用安全（理由）叫佢走。」

仙道後來轉而用其他方法打開話匣子，例如主動關心示感者是否有足夠食物、物資，多關注他們背後的理念，多談及對方的抗爭經歷，「佢哋又好願意講之前做過乜，去邊到抗爭過。」婉轉而間接的方法，效果反而顯著。

示威者對外人如履薄冰 仙道：要請出咗去嘅人講

「留守者好多都知道社工係好人」仙道笑言，「但同時都覺得我哋好天真，會俾政府同警察呃。」基於示威者對外來人有強烈的戒心，即使社工扭盡六壬解說，示威者也未必會全盤接受，而且往往抱有懷疑。仙道指：「盡量講factual 嘢，詳細講解法律風險。」有時更要拖著律師協助解釋，講一次兩次，甚至三次。

仙道認為主要是信仼問題，「有效的方法是請出咗去嘅人講。」他認為示威者較重視「手足」的意見，所以他會請已離開理大的示威者以telegram或其他方法向留守者闡明離校的程序。

現時留守者戒心重，保護意識強。（鄧栢良攝）

可惜昨日有傳媒報道，有理大示威者無法離港。這宗新聞對於社工勸說留守者的工作，無疑是重大打擊，因為這新聞顯示出示威者步出校園或有嚴重後果，「如果佢哋（留守者）問起，我真係駁唔到。」仙道表示，不少示威者均想保留Clean record，因將來仍想繼續出來抗爭。

人數漸少 留守者保護意識提高

仙道指，現時另一困難是難以接觸留守者。他解釋，星期二及星期三校園尚有為數不少的示威者，他們多聚集在z core及va飯堂，大部分人願意傾談，但隨着時間過去，人數愈來愈少。仙道觀察到剩餘的示威者已躲藏在校園各處，更加保護自己，並拒絕交流。

由於現時理大平台甚少示威者出沒，仙道要尋找示威者，唯有「洗樓」逐間拍門。仙道是理大舊生，較熟悉校園環境，所以偶爾都找到示威者藏身之處。但他為免驚動示感者，總會事先揚聲，「差唔多到就會專登咳幾聲，等佢哋知道有人嚟囉。」但留守者多有自己的想法，或靠自己的方法離開，他坦言勸說工作將會更加困難。