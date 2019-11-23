【11.23理大】張建宗稱採溫和人情味手法處理：「警隊一定包容」

理工大學仍然被警方圍封，部分身處校園的示威者則拒絕以「投降」形式離開，政務司司長張建宗今天（23日）在電台節目指，政府及警方現時採取溫和策略，「透過一個耐心、有人情味的手法去處理危機」，重申沒有設下死線。他又指，政府著重青年，形容「一個都不能少」，對於有指學校成為兵工廠、反政府基地，他感到痛心、婉惜，未來政府會反思如何重新連繫青年。 他坦言，逃犯條例修訂一事打開了「潘朵拉盒子」，承認香港內部有很多深層次矛盾，惟他指政府謙卑，會聽市民心聲，不是做公共關係及過場功夫，未來會做更貼近民情的事。 至於明天的區議會選舉，警方在每個票站外都會有兩名配有裝備的防暴警察高姿態巡邏，被問到此舉會否令市民感到有壓力﹖張建宗反指，這樣可以締造安全環境，為市民提供信心的保障。

張建宗今出席商台節目《政經星期六》。 （商台提供）

警隊一定包容，唔會話幾時唔出嚟，警隊就會做啲咩

張建宗在商台節目《政經星期六》表示，在處理理大危機時，政府及警方採取愛心、包容、人性化的手法處理，他指自己擔心留守示威者，因校園內有爆炸品，十分危險，衛生環境亦差，希望留守人士冷靜，呼籲家長與他們保持聯絡，政府會以耐心勸喻留守者，又感激社會賢達、教育界、宗教人士等入校園內斡旋。他重申沒有設下死線，「警隊一定包容，唔會話幾時唔出嚟，警隊就會做啲咩。」而他之後見傳媒時，被問到為什麼在周一（18日）當留守者步出校園時，警方便立時發放催淚彈﹖他指那已是較早前的事，現時警方是採取溫和策略，「透過一個耐心、有人情味的手法去處理危機。」

他又指，政府著重青年，形容「一個都不能少」。他稱，中學生堵路是紀律問題，亦有犯法，而大學被人霸佔，又有人指學校成為兵工廠、反政府基地，令他感到痛心、婉惜，未來政府會反思如何重新連繫青年、建立關係，希望社會一起動員，加把勁做好教化、培育工作。

稱問題錯綜複雜，「不排除有外國勢力」

他坦言，逃犯條例修訂一事打開了「潘朵拉盒子」，承認香港內部有很多深層次矛盾，如住屋、貧富懸殊、青年向上流動等問題，他指明白市民認為社會有不公，但又稱問題錯綜複雜，「不排除有外國勢力」。他指政府會沉著應對、集思廣益，希望解決問題，但不能操之過急，應以香港福祉為依歸。被問到政府如何挽回市民對政府及警隊的信任，他指政府謙卑，會聽市民心聲，不是做公共關係及過場功夫，未來會做更貼近民情的事，但需要時間去做。

「不只壽終正寢，死亡證也發了」

至於會否回應民間訴求﹖張建宗強調，政府就五大訴求，「每個都有解說，有回應」，他解釋，撤回逃犯條例一項，「不只壽終正寢，死亡證也發了。」而特赦被捕人士一項，他指根據基本法，即使特首有權特赦，也需等到法庭完成審訊及判刑後，不可干擾，否則是違反基本法，法治精神會蕩然無存。對於有報道指，政府考慮成立類似英國2011年騷亂後成立的委員會，但沒有法定調查權或傳召權，張建宗重申應先待監警會明年初提交報告，再看看可以如何改良，但不排除任何建議。

張建宗指，青年「一個都不能少」。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

不評論美國總統特朗普稱說服習近平不要出軍隊

對於美國總統特朗普表示，是他說服國家主席習近平不要在香港出動軍隊，香港原本在14分鐘內已經被摧毀。張建宗見傳媒時表示，首次聽到有關說法，不評論任何外國元首的言論，強調特區政府有決心、有能力處理社會事件，走出困局，跨過風暴。



而就明天的區議會選舉，警方在每個票站外都會有兩名配有裝備的防暴警察高姿態巡邏，被問到此舉會否令市民感到有壓力？張建宗反指，這樣可以締造安全環境，為市民提供信心的保障。他又稱，希望明天有公平公正、和平有序、誠實的選舉，政府也安排了民安隊、消防緊急應變人員、外聘保安等人維持秩序，呼籲激進示威者要理性和平。他並指，港鐵會確保投票時交通暢順，但會否提早收車，他指港鐵也需視乎實際情況。