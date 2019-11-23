祈禱會盼理大內示威者勿傷害自己　守護孩子傳道人：組織無人失蹤

今日（23日）是警方包圍理工大學第六日，校內衛生環境惡化，部份留守示威者的情緒亦愈來愈差，備受關注。有教會早上在紅磡站發起祈禱會，為校內的人送上祝福。祈禱會進行期間，有防暴警員持長槍在遠處戒備；有參加者因為自責而情緒激動落淚，要由旁人攙扶離開。 發起祈禱會的傳道人陳凱興表示，曾接觸過部份留守示威者，有人不願意交談，認為他們失去對人的信任；有部份則在內靠吃乾糧果腹。

陳凱興嘗試接觸留守者，但部分人拒絕溝通。（麥凱茵攝）

仍在校內示威者不相信他人

好鄰舍北區教會由反修例示威活動開始，組織守護孩子行動陪伴上街的年輕示威者。發起行動的傳道人陳凱興表示，早前理大出來的30多名守護孩子成員，全部人都平安，強調沒有被失蹤，但部份人已被落案起訴。

今早11時許，教會在紅磡站發起祈禱會，約有40人參加。有參加祈禱會人士認為，和理非現時要走出來發聲也要很勇敢，因為已經有不少教牧等人被捕。

不少集會參加者相當痛心校內的人，陳凱興曾接觸過部份留守人士，有人依靠乾糧果腹，也部份年輕人不願意交談，認為他們已到去不信任別人，「有一部份的心態是拼死一戰。」

11月23日，數十人在理大外舉行祈禱會。（麥凱茵攝）

「和理非」不接受極端暴力 仍到場祈禱

已過60歲的楊小姐表示，對理大事件感受很多，作為「和理非」的她，無法接受極端暴力，但認為在爭取民主過程必須付出代價，「他們的暴力不是針對所有人、針對政府，只是特定的事。我們也只是生活有點不便。」

參與祈禱會的人士其後走到安運道，面向理大陳麗玲樓唱起《Sing Hallelujah to The Lord》，並希望歌聲可以傳到校內的人心中。不少人邊唱邊流淚，情緒激動。有人主動帶領祈禱，希望仍在校內的示威者不要傷害自己。

長者激動哽咽

祈禱人士相信神不會放棄子女，「不要離棄這班義人。我們不同道的人同心禱告。」一位不願透露姓名的伯伯表示，他只要一想到理大內情況，情緒便會起伏很大，認為自己作為「和理非」，已經年紀老邁，無法為爭取公義的年輕人提供支援，感到十分自責，「真的很難說出感受，我們什麼都做不到」，他激動地哽咽，並要人攙扶離開。

祈禱會在下午12時30分正式結束，不少參與的人士陸續和平自行散去。