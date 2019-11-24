【區議會選舉2019】前港姐任葆琳競逐連任　拒告急：我非建制派

區議會選舉今日（24日）舉行，投票人數勢如破竹不斷創紀錄，投票率也較2015年區選更高。前港姐、於香港仔選區競逐連任的南區區議員任葆琳在接受《香港01》訪問時，強調自己並非建制派，但無人相信，亦不會為了爭取選票隨波逐流。她表示自己不會「告急」，選舉只是為了求一個公道，證明有人欣賞自己的工作。她強調，區議會是討論地區事務的場所，自己則有過去四年的工作經驗。 同樣出選香港仔區議員的還有報稱民主派的黃銳熺、及無提供政黨關係的李建成。

任葆琳1997年參選香港小姐，並成功進入最後五強。她於2015年參加香港區議會，以獨立候選人身份成功當選南區區議員，亦成為首位選美出身的區議員。雖然報稱自己是獨立參選人，但外界一直有聲音質疑她是建制派。她今日再三強調自己非建制派，「只是沒有人信」。

前港姐、香港南區議會香港仔區議員參選人任葆琳。（林頌華攝）

任：專注地區事務 不做「無腰骨」的事情

任葆琳表示不擔心因別人的懷疑而流失選票，更表示自己不會因為擔心流失選票而講一些隨波逐流的話，「民主不是大家想聽什麼而我就講什麼，我有的是過去四年的工作，如果我輸了，就是選民覺得我不值得留低。」她並強調，區議會和立法會不同，更專注於地區事務而非政治，強調無論建制派還是泛民候選人都應該專注於區內事務，「南區的事務已經有排講」。她並自認是「Politician（政治家）」，因而不會做一些「無腰骨」的事情。

反修例而風波不斷，香港仔亦是南區唯一一個曾施放過催淚彈的地方，任表示自己曾要求食環署去「洗街」，「我都有去確定警察有無硬闖私人住宅等等，如果他們有問題，我都會去質疑他們，也曾經關注催淚煙有無影響到海濱的環境。」