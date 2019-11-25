【區議會選舉】 元朗水邊圍居民因721事件變首投族：偏藍變金黃

區議會選舉結果出爐，民主派取得壓倒性大勝。同時，是次投票率高達71.2%，人數高達近300萬人，為香港史上投票率最高的一次選舉。有中年聽眾致電去商台節目《在晴朗的一天出發》，自言以往一直政治冷感，經721事件後由「藍」轉「黃」，首次登記做選民、投票；又有聽眾提到於反修例運動中被捕的年輕人，一度泣不成聲。 另外，亦有聽眾致電去港台節目《千禧年代》，表示首次通宵等候點票結果，十分緊張，並期望政府認清民意，盡快回應市民訴求。

昨日多區票站外出現排隊投票的人龍。（資料圖片／盧君朗攝）

元朗水邊圍居民：偏少少藍變金黃

今屆區議會的累積投票人數約294萬人，投票率71.2%，成為香港史上投票率最高的一次選舉。聽眾張先生今早致電商台節目，44歲的他家住元朗水邊圍，他明言，以往一直政治冷感，「政治關我咩事」，今屆是首次登記做選民、投票。被問及轉變原因，他解釋：「721（元朗白衣人事件）前我都係偏少少藍，但到今日，我已經係完完全全一個金黃、發光嗰隻！」他直斥不能接受黑社會與警察勾結。

民建聯要散黨，我先會覺得有少少平和返



他形容港府是「傀儡政府」，直言對它沒抱太大期望，惟希望未來繼續靠香港人反抗，重申「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」。他說，民建聯當初支持惡法，「佢要出嚟威，搞到香港今時今日呢個地步，佢就要承受！李慧琼唔係出嚟要辭職，而係民建聯要散黨，我先會覺得有少少平和返。」他強調，未來選舉會繼續投票，認為雖未必能帶來即時改變，但仍能讓中央看到港人的團結。

沙田博康區選民哽咽談支持候選人勝出

另一聽眾周先生則一度泣不成聲，提到很多年輕人為香港未來的自由、平等，而拋棄生命、前途，希望政府可作一個政治妥協，特赦被捕者。他是沙田博康區選民，談及選情情緒激動，指自己投的候選人取得六千多票勝出，感到欣慰。

另外，亦有聽眾致電港台節目，表示昨日通宵等候點票結果，十分緊張。聽眾何先生指，昨日害怕票站提早關閉，一早便去投票。對於是次民主派大勝的結果，期望政府有所回應，至少「識做」成立獨立調查委員會。他又期望，警方不要再圍堵香港理工大學，警告若有留守的示威者因此喪命，會成為國際人道災難。



另一名聽眾李先生亦表示，於凌晨時分看到選舉結果，激動得「瞓唔返」。他提到，政務司司長張建宗、警務處處長鄧炳強日前接受內地傳媒訪問，仍認為「人民企喺佢嗰邊」，期望政府認清現實，調整民意。