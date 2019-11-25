【區議會選舉】赴港監察英議員：港人想要更多民主　籲林鄭聽民意

區議會選舉於昨日（24日）舉行，在反修例風波背景下，今屆投票率超過七成，成為香港史上最高一次選舉。來自10個國家的19名專家組成的「獨立選舉監察小組」，昨日在香港觀察區議會選舉情況。監察小組成員、英國上議院議員奧爾頓勳爵(Lord David Alton)在今日（25日）記者會上表示，昨日選舉證明了香港人想要更多的民主和自由，他呼籲行政長官林鄭月娥不要錯失機會，傾聽民意。

加拿大港人Kenny Chiu （圖中），他認為政府從六月起試圖將示威者矮化成暴徒，他並不認同。(袁澍攝)

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受香港的民間團體邀請，來自英國、加拿大、斯洛伐克等10國的19專家抵港觀察香港的區議會選舉情況。昨日監察小組成員走訪多個票站觀察，並與多名候選人交流。監察小組今日（25日）舉行記者會，小組成員英國上議院議員奧爾頓勳爵表示，昨日的選舉他在香港見到了香港選民對選舉的熱情，而結果也驚人，他寄語香港年輕一代的未來一定與民主的價值息息相關。他並表示，昨日的選舉可以和平、有序進行，並非政府的功勞，是香港抗爭者最好的一次宣傳。

他並表示「一國兩制」中承諾了香港民主、自由，但仍未兌現。他呼籲行政長官林鄭月娥不要毀了這個機遇，也不要錯失選舉帶來的機會，稱「窗口已經打開（the window is open for you）」，香港人昨日的表現已經證明了他們想要什麼樣的未來，政府應該去聽民意。奧爾頓亦留意到警方仍然包圍理工大學，希望林鄭月娥可以真的走近學校去和內部留守的人士對話，認為這是她的職責。

小組成員Kenny Chiu是加拿大華裔，17歲前都在香港生活。他表示加拿大亦有很多香港人，一直很關心香港的狀況，他表示多次遊行後，是香港政府試圖將示威者矮化、標籤為「暴徒」，但事實上6月起香港警察已經直接對示威者使用催淚彈等武器。他批評港府不用政治手法解決問題，反而利用港警的武力來解決問題。



小組成員批政府將示威者標籤為「暴徒」

來自立陶宛的Mantas Adomenas表示，他曾觀察多個地方的選舉，大多會有衝突和混亂，但香港昨日的選舉卻非常和平有序。不過他表示昨日有警察曾全副武裝進入票站，指它們的角色意味不明，容易引起選民的恐慌。

監察小組亦對是次選舉提出了一些建議，包括為有需要的候選人提供保護，尊重言論自由，利用國際和內部監察提升選舉透明度，減少排隊等候時間，以及警方不應捲入選舉等等。

是次邀請監察小組成員前來的民間組織之一「香港故事」成員李宇軒表示，是次選舉是在香港經歷了六個月的社會運動後的一次選舉，是一次變相公投。（袁澍攝）

是次邀請監察小組成員前來的民間組織之一「香港故事」成員李宇軒表示，是次選舉是在香港經歷了6個月的社會運動後的一次選舉，是一次變相公投。此前大量香港人被壓迫、恐嚇、襲擊，而七成的投票率亦將香港人的願望表達的很清楚：真民主、真普選。他並號召大家不要忘記理工大學內仍然被困的學生正在經歷一場人道災難，希望香港人、被選出來的代議士、國際社會都可以和香港一起追求民主。

另外，早前被取消區議員參選資格的黃之鋒亦獲得英國跨黨派小組頒發「西敏寺人權、人類生活及尊嚴獎」，但被禁止前去領獎。奧爾頓將獎盃帶來香港，並將在今日下午舉行一個小型頒獎儀式。