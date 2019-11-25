【區議會選舉】林鄭感謝踴躍投票：政府一定會虛心聆聽市民意見

區議會選舉昨日（24日）舉行，投票率高達71.2%，創歷史新高。行政長官林鄭月娥表示，顯示選民很希望透過今次選舉表達他們的意見，由衷感謝市民在區議會選舉中踴躍投票。

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留意到有分析指市民對社會現狀及深層次問題不滿

新聞稿表示，特區政府尊重這次選舉結果。林鄭指出自己留意到坊間對結果有很多分析和解讀，不少指出結果反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿。她表示特區政府一定會虛心聆聽市民的意見，並認真反思。

感謝所有候選人無懼挑戰參與選舉

林鄭表示，因為近月的社會事件，今屆區議會選舉在非常艱難的環境下進行，因此林鄭感謝所有候選人無懼挑戰參與選舉。區議會是政制的重要組成部分，除了反映地區意見、促進社區建設外，在監察地區公共服務方面也發揮積極作用。

她表示，隨着第六屆區議會在2020年1月1日上任，特區政府會加強與各區區議會合作，共同解決市民關心的地區問題。林鄭亦感謝行將卸任的區議員，指他們很多長年在地區服務，對改善當區居民生活貢獻良多。

林鄭指昨日的投票日大致在和平、安全和有序的情況下進行。經過過去5個多月的社會動盪，她深信絕大部分市民和她一樣，希望和平、安全和有序的情況可以持續。

林鄭最後感謝選舉管理委員會和超過3萬名公務員同事為這次選舉付出了很多努力，令這場選舉得以順利舉行。