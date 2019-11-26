【11.26．理大】「抗爭食堂」傳難聞惡臭　上萬蛆蟲依附廚房食材

理大圍城踏入第十天，大部份留守者已離開，剩下部份人匿藏於校內不同位置，理工大學今日派出多個小組游說留守者，並於各個大樓內進行搜尋工作；而大學內一度成為「抗爭飯堂」的餐廳，繼留守者、主廚等相繼離去後，環境衛生每況愈下，記者今日到食堂視察，食堂傳出惡臭難聞的味道，多名記者需要帶豬嘴進內，飯堂內食物四散、垃圾無人清理，廚房內不少食材已生出蛆蟲，數以萬計的蛆蟲依附食物蠕動。

食堂內有垃圾分類的告示。（郭倩雯攝）

飯堂傳惡臭 記者戴「豬嘴」避異味​​

記者今日再返「抗爭飯堂」查看，飯堂傳出惡臭難聞的氣味，多名記者進入均需戴上「豬嘴」進入，避免吸入異味。至於飯堂內，雖然告處均有貼上「保持清潔」以及垃圾分類的告示等，惟此處鮮有人再使用、無人清理飯堂；飯堂內垃圾堆滿地面，餐具亦無人清洗，堆放在推車上多時。

廚餘無人清理 數以萬計蛆蟲依附食材

廚房內廚餘堆積在盤內，「油浸豬排」已擺放逾五日仍未清理，食物四散，有相信為留守者於食物貼上煮食日期，寫有「17號煮好」的上湯，日期至今已近十日，而部份食材長出數以萬計的蛆蟲，蛆蟲依附食物蠕動，部份更亦爬至地面；上周（21日）理大副校等管理層進入大學視察時，曾進入廚房內清理，惟其後廚房至今已再次變得髒亂。

另外，一名理大管理層戴上口罩於食堂內視察。

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「抗爭飯堂」由理大的示威者自設，由示威者自發打理及清理，繼「理大圍城」後，留守者相繼離去，餐碟杯碗等堆疊各處，理大副校早前入內視察時，曾一度協助清理廚房；其後餐廳的「主廚」據悉情緒受困，早前亦已登上救護車離開理大，食堂已鮮少有人使用。