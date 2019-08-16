國際生物奧林匹克得獎生批文憑試高分靠操練　學者：應改革試卷

第30屆國際生物奧林匹克（International Biology Olympiad, IBO）上月中在匈牙利舉行，本港雖然首次派出四位學生代表參戰，隨即奪得一金、兩銀及一銅的成績。 香港代表隊成員在生物科表現卓越，但亦坦言在本港教育制度下，只能以死記硬背方式學習，藉此應付學業及文憑試，惟自去年起，在選拔訓練中接觸不同題型題目，便開始思考及邏輯分析。 有學者認為，本港生物科的考卷設計「太死」，標準答案太單一，應改革試卷，建議應增加思考類題型，同時擴闊評卷參考的範圍。

教育局與和香港資優教育學苑去年11月起舉辦IBO香港區比賽，由600名報名參加者中，選出80人，經三階段訓練與考試，挑選出4個IBO參賽代表。前左二起為黃摯毅、李鎔智及覃業晉。（胡家欣攝）

國際生物奧林匹克是一項專為中學生而設的國際比賽，今屆於上月14日至20日舉行，共有來自73個國家或地區、約285位學生參賽，賽事為期兩日歷時12小時，參賽者須完成兩份試卷及四個科學實驗。本港首次派出四位學生代表參賽，即取得一金、兩銀及一銅的成績。

得獎中學生：過往死記硬背 參加IBO增思考訓練

奪得銀牌、即將升讀中六的聖保羅男女中學學生黃摯毅坦言，過往一直以「死背」方式學習，更會買大學參考書背誦，直至去年起參與 IBO香港區比賽，在超過半年的選拔與訓練過程中，接觸更多生物科課程以外的知識及題型，才學懂思考及分析方法，「好神奇，就算IBO卷嘅題目係無接觸過，但其實喺參考資料下，係足夠聯想答案」。

他續指，有時作答科學實驗結果更是未必有絕對答案，「可以係未有定論。」參與比實令黃反思本身的學習方法，他舉例，以往或會牢記100個有機化學反應公式，但只要理解反應的原理，就可以廣泛應用，「攞住個原則去做。」

四名香港代表上月中參與在匈牙利舉行的第30屆國際生物奧林匹克。（科大提供）

銅牌得獎者批評文憑試模式僵化

取得銅牌的旅港開平商會中學生覃業晉表示，自己並不喜歡死背書，但在現今考試制度下，有必要操練試卷，才可考獲高分，批評文憑試考核模式太過僵化，「例如題目四分，就要有四個要點，如果唔跟評分準則，就會失分。」黃舉例，校內生物科試卷曾出題：「如何增加土壤的氧氣量」他在試卷作答「加入化學肥料」，卻因未有提及「在泥土中加入」的關鍵字而失分。

生物科考卷宜增思考題型

中大教育學院課程與教學學系生物教育專業顧問劉國智認為，現時生物科的考卷「太死」，只著重要求考生背誦標準答案應試，而非考核思考及邏輯分析，「要操卷先可以考高分係可悲。」劉國智指，2015年「學生能力國際評估計劃」（PISA）結果中，本港學生科學排名首次跌出三甲排第9位，是敲響本港科學教育的警號。

劉國智建議考評局應改革試卷，例如增加「設計實驗」及「分析資料」的思考類題型，同時擴闊評卷參考的答案範圍。他舉例，PISA考卷的標準答案多元，會有十幾個另類答案以供參考，而國際預科文憑考卷的評分空間亦較文憑試大，「即使學生答案未必清楚，但意思相若，未必冇分。」