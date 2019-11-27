【逃犯條例】投訴護士個案增近廿倍至944宗　當中825宗涉政治事件

自修訂《逃犯條例》引發連串示威及社會衝突以來，在醫院內的醫護亦屢被捲入風暴中心，有醫護涉不當處理示威傷者個人資料；而醫護不時在院內靜坐表態，亦惹來妨礙醫院服務的質疑。 數據顯示，醫護被投訴個案錄增幅，護士管理局今年截至10月錄得共944宗護士被投訴個案，較去年全年46宗增加近20倍，而以往每年亦只有約40至50宗投訴；其中有923宗投訴，於今年6月至10月期間接獲，當中825宗投訴與近期政治事件相關，主要涉及9名護士。 醫務委員會未有提供今年的投訴數字，有消息人士透露，數個月來投訴醫生的數字有雙位數字的增幅，約50宗與示威相關。

過去數月多間公立醫院均有醫護在午飯時間靜坐，就政治事件表態。（資料圖片）

社會衝突持續近半年，向來不問立場、只着重救人的醫護人員，亦無可避免地捲入政治風波當中。有護士被指，疑向駐院警員查詢「催淚彈個催字點寫」，間接洩露一名在急症室內的示威傷者身份致其被捕；有護士發表仇警論，被兩個護士工會公開「起底」；一名東區醫院醫生曾因與同事政見不同，情緒激動以手術刀自抵；醫護亦不時就政治事件，在院內發起靜坐表態。

往往在一些較爭議的事件發生後，有網民會在網上「起底」個別醫護，包括公開其姓名及註冊編號，並呼籲其他網民一同向監管機構投訴該人士。

投訴護士個案錄944宗較往年增廿倍，當中825宗涉政治事件。（資料圖片）

護士遭投訴個案破紀錄逾900宗

護士管理局表示，今年首10個月錄得共944宗護士被投訴個案，較過往每年只得約40至50宗個案急增近20倍，而由2019年6月至10月，即修例風波期間，護管局共接獲923宗涉及護士的投訴個案。其中825宗投訴與近期政治事件相關，當中主要涉及9位護士。管理局正在處理相關投訴。

2015年至2019年護士管理局接獲涉及護士的投訴個案： 年份 2015 2016 2017 2018 2019

（截至10月31日） 涉及護士的投訴個案 25 52 49 46 944

醫生被投訴的個案同時間亦錄得雙位數字增長。（資料圖片）

消息指涉醫生投訴亦有雙位數增幅

而醫務委員會則回覆稱，由於尚在整理2019年接獲的投訴個案數據，未能提供相關資料。但有消息人士透露，數個月來投訴醫生的數字有雙位數字的增幅，約50宗投訴與示威事件相關，如傳媒曾報道過，在示威衝突現場發現有人遺下幾張醫生簽發的「未來醫生紙」，以及有醫生公開發表鐳射光的好處及壞處等事件。