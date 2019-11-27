【審計報告】統計處記錄已知劏房數量僅達總數一半　估算依賴設算

應運輸及房屋局的要求，統計處於2014年6月起進行多次關於俗稱劏房的住戶統計調查，當局並會將調查結果作為依據，來推算劏房住戶的長遠房屋需求。新一份的《審計報告》卻顯示，統計處儲存資料的屋宇單位框截至今年3月，只記錄了大約46,500個已知分間樓宇單位，僅佔2018年統計處報告中顯示數量的一半；另外，審計署認為，統計處在估算分間樓宇單位數量時只有54.6%是根據成功訪問個案計算，其它均為設算所得，訪問成功率偏低，數據過於依賴設算。

屋宇單位框未及時更新 記錄已知劏房數量僅達總數一半

為了估算居住環境欠佳的住戶數目，運房局建議在2016年中期人口統計新增一個關於「住戶是否居住在分間樓宇單位內」的數據項目。但審計署留意到，雖然統計處在2018年發布的《2016年中期人口統計——主體性報告：居於分間樓宇單位人士》已經列明全港約有2.7萬多個屋宇單位內有分間樓宇單位，並估計劏房數量達9.2萬個，但是截至今年3月，屋宇單位框卻只記錄了4.6萬個已知分間樓宇單位數量，只有報告中的一半，或會影響到推算房屋需求。

統計處於9月通知統計署，隨着該處開設有時限的外勤人員職位支援2021年的人口普查運作，屋宇單位框分間樓宇單位單位資料的更新工作可於2021年人口普查進行之前完成。審計署認為，因為工作量龐大，統計處需要密切監察屋宇單位框內分間樓宇單位資料的更新速度，並需要採取措施，使抽樣框儲存最新的數據。

新一份的《審計報告》顯示，統計處儲存資料的屋宇單位框截至今年3月，只記錄了大約46,500個已知道劏房單位，僅佔2018年統計處報告中顯示數量的一半。（資料圖片）

分間樓宇單位訪問成功率較低 十分依賴設算

在《2016年中期人口統計技術報告》中，人口統計的整體回應率為79%。報告預計全港的分間樓宇單位約有9.2萬個，當中只有5萬個左右是根據成功訪問個案計算出來，而餘下約4.2萬個則並非根據成功訪問個案計算得出，都是依靠輔助數據或者宏觀編輯設算所得，審計署認為，分間樓宇單位的訪問成功率偏低，數據十分倚賴設算。

審計署認為，如統計期間造訪時觀察發現，某些未能接觸住戶的屋宇單位懷疑是分間樓宇單位，統計處可派員造訪更多次，並最好以不同方式在不同日期和不同時間登門造訪，以提高訪問分間樓宇單位住戶的成功率，令估算分間樓宇單位的數目時數據可以更加可靠。

對於以上意見，統計處長整體上同意。