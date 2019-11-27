【逃犯條例】警多區放催淚彈市民憂受二噁英污染　黃錦星：無異常

由6月的反對《逃犯條例》修定而引發的大型警民衝突持續而今仍未完全平息，警方不時以催淚彈驅散示威者，加上街路上不時有雜物被焚毀，今日（27日）紅隧重開，通往巴士轉乘站的天橋充滿濃烈的催淚彈及燒焦的氣味，不少市民擔心空氣質素問題。立法會質詢中，有議員關心有關空氣質素問題，環境局局長黃錦星表示，過去5年，本港的二噁英水平於兩個監測站錄得的濃度大致相若，而過去數個月兩個監測站錄得的二噁英濃度亦沒有出現異常情況。

近日港九多區成為警民衝突的「戰場」，不少人關注其空氣質素受到影響。（資料圖片/余俊亮攝）

紅隧封閉近兩星期後重開的首日，不少學生、打工仔均到南北兩邊出入口的巴士站往返九龍及港島兩邊，九巴方面亦加派車輛及人手作準備，秩序大致正常，乘客只需等待不足5分鐘便能上車。《香港01》記者於早上7時到達現場，通往各個巴士站的行人天橋路段仍然嗅到陣陣焦味，期間亦見到有行人經過時也即時戴上口罩或用手掩蓋口鼻，有清潔工人亦講緊清潔有關路段。

近日不少市民擔心各區的空氣質素，特別是對於二噁英水平的關注，因為憂慮催淚彈會釋出二噁英，黃錦星書面回覆指，環保署於中西區及荃灣空氣質素監測站設立的兩個量度二噁英的監測點，其數據已可反映大部分市民接觸的二噁英水平，過去5年，兩個監測站錄得的二噁英濃度大致相若，環保署沒有計劃在其他一般空氣質素監測站監測二噁英，而過去數個月兩個監測站錄得的二噁英濃度亦沒有出現異常情況。

他指，二噁英不是單一物種，包含多種具有共同獨特化學結構和特質的化合物，其採樣和化學分析涉及複雜的工序和精密儀器，一般需要數個星期才能完成化學分析工作，此外，現時市面上並沒有可實時量度二噁英濃度的儀器。