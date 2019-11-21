【二噁英飲食】果欄水果疑受二噁英污染　專家教清洗及進食宜忌

油麻地果欄除了出名出售靚生果，近日也難逃催淚煙及焚燒引起的煙霧來襲，不少市民擔心水果表皮或附上二噁英，到底果欄的生果安全食用嗎？專家對於水果表皮附上二噁英，又有什麼對策或建議？

對於水果會否受到二噁英污染，網上近日有人呼籲短期內勿到果欄購買生果，以免誤食二噁英。專業人士於網上撰文如何減低「二噁英」對身體健康的影響。香港大學化學系博士、化學科補習名師K Kwong亦發文，教市民如何清洗水果。

由於警方於油麻地果欄附近施放大量催淚彈，令一眾市民擔心果欄水果是否受到污染。（資料圖片）

按圖看K Kwong對進食受污染水果的2大貼士：

同時，食物安全中心亦公布關於污染物與食物安全的建議，指食物可能受環境中的不同物質污染，污染物會否對食物安全構成影響視乎多種因素，例如食物的貯存情況、食物暴露於污染物的時間、污染物的濃度等。

食安中心鑑於近期社會事件，亦為大眾提供食用安全的建議。（資料圖片／陳諾希攝）

按圖了解食安中心的3大建議：

「日日水果蔬菜2+3 身體健康好簡單」，擔心二噁英污的情況下，有沒有其他選擇呢？超市的水果來源如何？筆者為此向有水果出售的超巿查詢。

按圖看各超巿水果來源：

至於有

市民購買前應詢問清楚來源，避免中招。（資料圖片）

資料參考：K Kwong/食物安全中心