調查指六成半兒童接觸催淚氣體感不適　有個案要留院五日

反修例示威持續逾5個月，警方使用逾5,000枚催淚彈驅散示威者，幾乎十八區都曾受催淚氣體的污染。有家長團體發表調查報告，指六成半曾接觸催淚氣體的兒童出現咳嗽等不適，出現情況平均持續6日，也有兒童因而需要住院5日。 團體促請警方停止在社區再施放催淚彈，並公開催淚彈的成分，盡快展開催淚彈對市民健康及環境影響的評估。

組織「香港媽媽反送中」發表兒童接觸催淚氣體感不適的調查報告。

警方統計指，由6月的反修例示威閇始至今共有逾900宗示威，警方共施放約10,000枚催淚彈，包括手擲式及催淚彈。「香港媽媽反送中」在11月透過網上收集1,188份問卷，以了解兒童接觸催淚氣體，或其殘餘物出現的反應。

症狀平均持續6日 年齡最小為兩個月大

這1,188名兒童來自本港多區，其中最多是油尖旺區，佔12%，其次為將軍澳和港島東區，分別佔10%及7.2%。全部兒童中有65.1%，在催淚氣體，或其殘餘物後出現咳嗽，逾半數岀現喉嚨乾涸、皮膚痕癢等不良反應，另有一成的兒童更出現肚痛、頭暈、作悶及嘔吐等嚴重反應。大部分個案反應，兒童身體出現反應時，會出現多過一樣的不適症狀，而症狀平均持續6日，年紀最小的兒童只有兩個月大。

家住馬鞍山 兒子求診後需搽類固醇

逾三成的家長在問卷中認為，子女是因接觸催淚氣體，或其殘餘物感不適；近三成家長曾帶子女求醫。在320宗求診個案，36.9%兒童被診斷為敏感，0.9%為濕疹，1.6%為上呼吸道感染，1.6%患上氣管炎，另有15名兒童需要入院，平均留院時間為0.7日，最長的共留院5日。

出席發布會的家長Stephanie表示，她一家住在馬鞍山，自本月12日中大二號橋的衝突後，其7歲兒子和5歲女兒均感不適，求醫後需要搽類固醇的藥膏。也有家長指，兒子的學校受催淚氣體所污染，結果每日要戴「豬咀」的防毒面具回校，對此感到荒謬。

香港大學化學系博士、前香港中文大學講師K. Kwong（鄺士山）指家長應定期以清水清潔家居，並避免讓小朋友經常接觸窗邊，以免吸入過多固體微粒，並根據小童的身體狀況判斷是否返校。

團體促請警方停止在社區再施放催淚彈，並公開催淚彈的成分，盡快展開催淚彈對市民健康及環境影響的評估。

▼11月12日 中大及全港各區衝突 2330枚催淚彈▼