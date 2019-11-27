【區議會選舉】傳真社：觀塘安利現港島蓋印選票　主任稱印刷錯誤

四年一度的區議會選舉已塵埃落定，今日（27日）再爆選票疑雲。傳真社報道指，觀塘安利選區（J10）迦密梁省德學校票站（J1001）點票時，發現一張來自東區翡翠選區（C14）的已蓋印選票。安利選區兩名參選人確認該選票已被列為無效選票，並引述票站主任解釋是「印刷錯誤」所致，但票站主任同時透露撇除該「港島票」，選票存根數目與收回的選票數目相符，即該「港島票」並非來自該票站。 選管會回覆《香港01》查詢指，會跟進提問所述的事故，並就整個選舉的安排作全面檢討，根據法例規定三個月內向行政長官提交報告書。

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傳真社報道指，在區議會選舉翌日凌晨仍在點票期間，約12時半票站主任向候選人及其代理人展示問題選票時，發現一張來自港島東翡翠選區的選票，當選人蔡澤鴻表示，目睹票印上東區翡翠選區（C14）兩名候選人的名字及相片，並在1號的選框蓋上投票印章，查問下票站主任稱可能是「印刷錯誤」所致。蔡澤鴻質疑，若是印刷錯誤，為何不是一疊選票印錯，而只是一張選票印錯，但票站主任未能給予進一步回覆。他引述票站主任當時指，核對過選民發出的選票與選票存根數目相同，沒有出錯，「即是零零舍舍印多了一張（選票）出來。」

票站主任其後致電C1401票站查詢有否少了一張選票，惟對方回覆指「沒有」，而當晚票站主任亦未有公布有多少張問題選票及最終無效選票數目。

蔡澤鴻的監察投票代理人梁小姐亦引述票站主任當時稱，該非J10選區的選票是從一疊選票中撕下來，會取消並留起該張選票，較後時間再給兩邊參選團隊看，但並無看到票站主任封存該張選票或收起到哪裏，直至最後點票時亦沒有看到票站主任再展視該張選票。

觀塘安利選區（J10）迦密梁省德學校票站（J1001）點票時，發現一張來自東區翡翠選區（C14）的已蓋印選票。（傳真社圖片）

另一位安利選區的民建聯參選人曾榮輝回覆傳真社指，當時票站主任的解釋不清楚，亦解釋不通，並引述票站主任當時指，該張屬C14選區的選票並不包括在派出選票的順序號碼內，「不計算該張選票，他們（票站）派出的選票是正確的。」該區兩名參選人均要求選舉事務處交代事件。

C14選區曾差一票 後指已尋回

此外，J1001票站主任指C14選區沒有缺少選票，但C14選區1號參選人黎志強卻指，該區點票時一直差一票，雙方認為對結果影響不大無深究，直至打算離開時，票站主任告知已尋回選票，但無交代是否觀塘發現的選票，票站主任亦無將該尋回的一票加到兩名參選人的所得票數。據選舉事務處的選舉結果，C14選區兩名候選人得票總數為6,333票，黎志強監票人指無效選票總數為25票，票數總和6,358票與票站發出的選票6359票相差一票。黎認為若真有其事是很大錯失，「香港選舉制度向來有公信力，選舉事務處一定要查清楚。」

另一位C14選區2號參選人陳凱榮亦向傳真社確認，該票站點票時曾出現差一票的情況，但最終票站主任表示已尋回選票。對於J1001票站出現C14選票一事，他表示不知情。